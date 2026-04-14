Gündem
TRT Haber 14.04.2026 11:10

Etimesgut Belediyesi'ndeki "zimmet" soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri "zimmet" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne getirilen Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü mutemeti S.K. ve şirket personeli H.B, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Savcılık sorgularının ardından "zimmet" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden belediye mutemeti S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sayıştay denetimiyle ortaya çıktı

Soruşturmanın geçmişine ilişkin edinilen bilgiye göre, Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında bazı usulsüzlükler belirlendi.

Denetçiler; aşevi hizmetleri, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile belediyenin iştirak şirketi olan Etimkent A.Ş'nin hesap bilgilerinde mevzuata aykırı işlemler tespit etti.

Söz konusu tespitler üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, "zimmet" suçuna ilişkin deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gazze kentinde, enkaz kaldırma çalışması yürütüldü
