Hürmüz için seçenekler neler?

1970’lerde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan savaşlar sırasında Batı'nın Tel Aviv'e verdiği desteğe tepki olarak başlayan petrol ambargolarıyla derinleşen enerji krizleri, hem akaryakıt fiyatlarını hem dünya ticaretini, enflasyonu ve büyük güçlerin dış politikasını etkilemişti. Bugün Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmeler de benzer bir kırılma ihtimalini gündeme taşıyor. Zira Hürmüz üzerindeki tartışmalar artık bu dar su yolunun güvenlik riski, sigorta maliyeti ve askeri baskı nedeniyle küresel sistem üzerinde ne kadar büyük bir sarsıntı yaratabileceği üzerine odaklanmış durumda.

Pakistan’da ABD ile İran arasında yürütülen temaslardan somut bir uzlaşı çıkmaması da bu kaygının büyümesine yol açtı. Diplomasi masası tamamen dağılmış değil, ancak masadan olumlu bir sonuç çıkma ihtimali kısa vadede zayıf görünüyor.

[ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Fotoğraf: AA]

Sahadaki tablo ise bu belirsizliği daha da derinleştiriyor. İran, boğazın kendi tarafındaki çıkışlar üzerinde baskısını sürdürürken, ABD de İran limanlarına yönelik deniz ablukasını başlattı ve İran’a giden ya da İran’dan çıkan gemi trafiğini hedef aldığını duyurdu. Bu adım, Pakistan’daki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının hemen ardından geldi. Böylece boğaz, fiilen ne tamamen açık ne de tamamen kapalı bir hatta dönüştü. Giriş ve çıkışların farklı güçler tarafından baskı altına alındığı, son derece kırılgan bir geçiş alanı ortaya çıktı.

Washington cephesi bu yeni aşamayı doğrudan güç diliyle tanımlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın dünya ticaretini baskı altına almasına izin vermeyeceklerini söylerken, İran limanlarına dönük ablukayı da Hürmüz’ü yeniden işler hale getirme girişimi olarak sundu. Trump ayrıca abluka hattına yaklaşan İran unsurlarının hedef alınacağını açıkladı.

İran tarafı ise buna sert tepki verdi; ABD’nin adımını “korsanlık” diye nitelendirdi ve kendi limanları tehdit edilirse bölgedeki diğer limanların da güvenli kalmayacağını savundu. Bu nedenle bugün tartışma, boğazın açılıp açılmayacağından çok, nasıl açılacağına, kimin denetiminde işleyeceğine ve bu düzenin sürdürülebilir olup olmadığına odaklanıyor.

Hürmüz: Baskı altındaki bir geçiş hattı

Hürmüz’de oluşan mevcut tablo, klasik anlamda “açık” ya da “kapalı” bir boğazdan söz etmeyi zorlaştırıyor. İran, kendi kıyı hattından yapılan çıkışları kontrol altında tutarken, ABD de İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukasıyla giriş trafiğini hedef alıyor. Bu durum, boğazın fiilen iki tarafın baskı araçlarını aynı anda kullandığı bir alana dönüştüğünü gösteriyor.

Sahadaki veriler de bu tabloyu doğruluyor. Ateşkes sonrasında sınırlı hareketlenme görülse de, yüksek risk nedeniyle bazı tankerlerin rotasını değiştirdiği ve geçişlerin istikrarlı bir düzene oturmadığı ifade ediliyor. Yani boğaz tamamen kapanmış değil, ancak normal işleyişinden uzak, kırılgan bir hat olarak çalışıyor.

Bu kırılganlığı derinleştiren en önemli unsurlardan biri ise mayın riski. ABD tarafından sık sık yapılan açıklamalar da bunu teyit ediyor. Zira boğaz açılsa bile güvenli şekilde yapılabilmesi konusunda belirsizlik sürüyor. Denizcilik çevreleri, mayın ihtimalinin sigorta maliyetlerini yükselttiğini ve birçok şirketin bu hattı kullanmaktan kaçınmasına yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle Hürmüz konusundaki en büyük çıkmaz, belirsizliğin kendisi.

Hürmüz: Taraflar neyi tartışıyor?

Teorik olarak en net çözüm, Hürmüz’ün tamamen açılması ve enerji akışının eski düzenine dönmesi. Bu senaryo, küresel piyasalar açısından en hızlı rahatlamayı sağlayacak seçenek olarak öne çıkıyor.

Ancak sahadaki koşullar bu ihtimali zorlaştırıyor. Güvenlik riskleri, mayın temizliği ihtiyacı, sigorta sisteminin yeniden kurulması ve ticari akışın toparlanması gibi başlıklar, boğaz açılsa bile tam kapasiteye dönüşün zaman alacağını gösteriyor.

ABD tarafı bu noktada net bir pozisyon almış durumda. Trump, İran’ın boğazı küresel ticarete karşı bir baskı aracına dönüştürmesine izin vermeyeceklerini söylerken, abluka hattına yaklaşan unsurların “derhal hedef alınacağını” ifade ediyor. Bu açıklama, Washington’un kontrolü de tartıştığını ortaya koyuyor.

İran ise buna karşılık, boğaz üzerindeki denetimin kendi güvenlik anlayışı dışında şekillenemeyeceğini savunuyor. Bu da tam açılma senaryosunun, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık nedeniyle kısa vadede zor bir seçenek olduğunu gösteriyor.

[Fiili olarak Hürmüz ABD ve İran tarafından kapatılmış durumda. Fotoğraf: AA]

Uzayan kriz ihtimali: Etkiler derinleşiyor

Hürmüz’deki belirsizliğin sürmesi, hem enerji piyasalarını hem de küresel ekonomiyi doğrudan etkileyen daha geniş bir süreci tetikliyor. Ateşkes ilan edilmiş olsa da sahadaki risklerin ortadan kalkmaması, piyasanın temkinli hareket etmeye devam ettiğini gösteriyor.

Nitekim petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanma da bu tabloyu yansıtıyor. Fiyatlar kısa süreli geri çekilmeler yaşasa da yeniden yükseliş eğilimine giriyor. Bu durum, piyasaların ateşkesi değil, enerji akışının sürdürülebilir olup olmadığını esas aldığını ortaya koyuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da bu noktaya dikkat çekiyor. Kuruma göre mevcut kriz, klasik bir üretim daralmasından çok, enerji akışındaki kesintilerden kaynaklanıyor. Günlük yaklaşık 20 milyon varillik petrol geçişinin etkilendiği Hürmüz hattında yaşanan aksamalar, piyasada fiziksel arzdan ziyade lojistik bir sıkışma yaratıyor. Bu da fiyatların risk ve belirsizlikle birlikte yükseldiğini gösteriyor.

Enerji Ajansı'nın vurguladığı bir diğer kritik başlık ise stratejik rezervler. Kurum, küresel ölçekte yüz milyonlarca varillik rezervin devreye alınmasına rağmen fiyatların yüksek kalmasının, krizin geçici değil yapısal bir sorun ürettiğine işaret ettiğini belirtiyor. Yani petrol piyasasında stoklar mevcut olsa bile, Hürmüz’deki darboğaz çözülmeden fiyatların kalıcı biçimde düşmesi zor görünüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise bu tabloya makro ekonomik açıdan yaklaşıyor. Kuruma göre enerji fiyatlarındaki artış, küresel enflasyonu yukarı çekerken ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturuyor. IMF’nin hesaplamalarına göre petrol fiyatlarında yaşanan her yüzde 10’luk artış, enflasyonu artırırken büyümeyi aşağı yönlü etkiliyor.

[Müzakerelerin sonuçsuz kalması enerji fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi. Fotoğraf: AA]

Bu durum, enerji krizinin yalnızca petrol piyasasıyla sınırlı kalmadığını, üretimden taşımacılığa, gıdadan sanayiye kadar geniş bir alanda maliyet baskısı yarattığını ortaya koyuyor. Özellikle nakliye ve sigorta maliyetlerindeki artış, küresel ticaret zincirinin farklı halkalarında kırılganlık oluşturuyor.

Uluslararası kurumların ortak değerlendirmeleri de bu riskin büyüklüğüne işaret ediyor. IMF, Dünya Bankası ve IEA’nın son uyarılarında, mevcut enerji krizinin uzaması halinde küresel ekonomi üzerinde 1970’lerdeki petrol şoklarına benzer etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

Bu nedenle Hürmüz’de yaşananlar, bölgesel bir gerilimin çok ötesinde, küresel ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Enerji akışındaki aksama sürdükçe, piyasalardaki belirsizlik de kalıcı hale geliyor ve bu durum fiyatlardan büyümeye kadar geniş bir alanda etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Hürmüz'de hangi yol öne çıkıyor?

Gelinen noktada Hürmüz için üç temel seçenek öne çıkıyor: Tam açılma, kontrollü geçiş ve mevcut kısıtlı düzenin sürmesi. Ancak enerji piyasalarının tepkisi ve tarafların sahadaki hamleleri birlikte değerlendirildiğinde bu seçeneklerin eşit ağırlıkta olmadığı görülüyor.

Tam açılma senaryosu, küresel piyasalar açısından en hızlı rahatlamayı sağlayacak seçenek olarak öne çıksa da mevcut güvenlik riski, mayın tehdidi ve taraflar arasındaki siyasi gerilim bu ihtimali kısa vadede zayıflatıyor. ABD’nin serbest geçiş ısrarı ile İran’ın kontrolü bırakmak istememesi, bu seçeneğin önündeki en temel engel olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle kısa vadede en gerçekçi senaryo, boğazın tamamen açılmasından ziyade kontrollü ve sınırlı bir geçiş düzeni olarak görülüyor. Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde de bu modelin fiilen sahada oluştuğu ve tarafların bu düzen üzerinden birbirine baskı kurmaya devam ettiği vurgulanıyor. Ancak bu yapı kalıcı bir çözüm değil, aksine kırılgan bir dengeye işaret ediyor.

Öte yandan enerji piyasalarındaki veriler, üçüncü bir ihtimali de güçlü tutuyor: kısıtlı ve riskli geçiş düzeninin uzaması. Uluslararası Enerji Ajansı’nın “kriz arzdan çok akış sorunu” vurgusu ve IMF’nin fiyat artışlarının küresel ekonomiyi baskıladığı yönündeki değerlendirmeleri, Hürmüz’deki darboğaz çözülmeden normalleşmenin mümkün olmayacağını ortaya koyuyor.

Bu nedenle Hürmüz için seçenekler teorik olarak üç başlıkta toplansa da, mevcut tablo tek bir gerçeğe işaret ediyor: Boğazın teknik olarak açık olması yeterli değil. Asıl belirleyici olan, bu hattın güvenli, öngörülebilir ve siyasi baskılardan arınmış bir şekilde işletilip işletilemeyeceği.

Bugünkü gelişmeler ise Hürmüz’ün kısa vadede tam anlamıyla normalleşmesinden çok, küresel enerji sisteminde daha ihtiyatlı, daha maliyetli ve daha kırılgan bir yapının kalıcı hale gelmesine doğru ilerlediğini gösteriyor.