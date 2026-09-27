Bakan Güler: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin en önemli güç ve gurur kaynaklarından biridir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Maltepe'de bir dizi ziyarette bulundu.

İlk olarak AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığına gelen Güler'i partililer karşıladı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstikal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Güler, yaptığı konuşmada Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Maltepe'nin köklü tarihi ve stratejik konumuyla İstanbul'un Anadolu Yakası'nda tarih boyunca önemini koruyan güzide yerlerden biri olduğunu belirten Güler, "Osmanlı devrinde de ordumuz için önemli bir lojistik menzil merkezi olan bu bölge, Milli Mücadele yıllarında da İstanbul'dan Anadolu'ya gerçekleştirilen geçişlerde kritik roller üstlenmiştir. Cumhuriyet Dönemi'nde belediyeleşme süreciyle birlikte gelişimini sürdüren Maltepemiz, güzel sahili ve denizle iç içe konumunun sağladığı imkanlarla İstanbul'un sosyal hayatında da kendine özgü bir yer edinmiştir." diye konuştu.

Güler, bugün tüm dünyada güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği, bölgede risk ve tehditlerin giderek çeşitlendiği son derece kritik bir dönemden geçildiğini söyledi.

Yakın coğrafyada yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, çatışmalar ve hatta savaşların, güçlü devlet yapısının, milli birlik ve beraberliğin, dirayetli ve istikrarlı liderliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Böylesine çetin bir dönemde Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzur ve güvenliğini korurken uluslararası güvenlik mimarisinin de etkin aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ülkemizin bugün ulaştığı bu müstesna konumu, ihtilaflı meselelerin çözümündeki yapıcı tutumumuz ile uluslararası arenada yürüttüğümüz yoğun diplomasi trafiğinde de açıkça görüyoruz. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliğinde başta Birleşmiş Milletler ve NATO olmak üzere uluslararası platformlarda ülkemizin ortaya koyduğu çok yönlü yaklaşım, krizlerin çözümüne, barışa, adalete ve istikrara katkı sunmayı amaçlayan bir anlayışın yansımasıdır."

Türkiye'nin, bugün kendi güvenliğini sağlarken çevresindeki krizlere kayıtsız kalmayan, diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanan, gerektiğinde inisiyatif alan ve çözüm için yeni yollar açabilen bir ülke olduğuna dikkati çeken Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dünya kamuoyunda güçlü yankı uyandıran veciz ifadeleriyle vurguladıkları üzere, uluslararası mekanizmaların yetersiz kaldığı durumlarda bölgesel sahiplenmeyi, açık diplomasiyi, karşılıklı güveni ve ortak kalkınmayı esas alan yaklaşımlar daha da önem kazanmaktadır." dedi.

Güler, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla hareket eden ülkemiz, Irak ve Suriye'deki istikrarsızlık ve kaosun sona erdirilmesinden Libya'daki sorunların çözümüne, Kafkaslar'da kalıcı barış ve huzurun sağlanmasından Karadeniz'de güvenliğin korunmasına kadar uluslararası güvenlik, huzur ve barış için yoğun diplomatik çabalar yürüttü, yürütmeye devam ediyor. Köklü devlet geleneğimizin, medeniyet değerlerimizin ve sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak aynı şekilde başta Filistin olmak üzere kriz ve çatışma bölgelerinde insani değerlerin ve uluslararası hukukun korunmasını savunuyor, ihtiyaç sahiplerine desteğimizi sürdürüyoruz. Elbette ülkemizin diplomasi masasında güçlü olmasının en önemli dayanaklarından biri de sahada etkin ve caydırıcı bir güce sahip olmasıdır. Bu noktada kahraman ordumuz, ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için yurt içinde ve sınır ötesinde fedakarca görev yapmaktadır."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin en önemli güç ve gurur kaynaklarından biridir"

Bakan Güler, gazi ve muzaffer ordunun, hudutların güvenliğinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerinin korunmasından uluslararası görev ve misyonlara kadar verilen bütün görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

"Fedakarlığın ve kahramanlığın temsilcisi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu tecrübeli ve nitelikli personeli, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yüksek hazırlık seviyesi ve üstün harekat kabiliyetiyle ülkemizin en önemli güç ve gurur kaynaklarından biridir." diyen Güler, ordunun sahip olduğu bu üstün kabiliyetleri yerli ve milli savunma sanayisinde gerçekleştirdikleri büyük atılımlarla daha da ileriye taşıdıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle gerçekleştirilen bu büyük dönüşümün, dışa bağımlılığı azaltırken stratejik hareket serbestisini ve teknolojik bağımsızlığı da güçlendirdiğine işaret eden Güler, milli gemilerden insansız hava araçlarına, füze ve hava savunma sistemlerinden kara, hava ve deniz platformlarına kadar geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini ve caydırıcılığını her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Güler, artık Türkiye'nin, güvenliği konusunda başkalarının vereceği kararlara göre hareket eden değil kendi ihtiyaçlarını belirleyen, kritik teknolojileri en modern şekilde geliştirebilen ve stratejik hamlelerini hayata geçirebilen bir ülke olduğunu söyledi.

Bu üstün kabiliyetlerin, Türkiye'nin dünyadaki gücünü ve konumunu daha da ileriye taşıdığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Güçlü Türkiye hedefimizin en sağlam dayanaklarından biri de hiç şüphesiz milletimizin sahip olduğu birlik ve beraberliğidir. Ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu ve kardeşliğini korumak için 40 yılı aşkın süre boyunca terörle büyük bir mücadele yürüttük. Kahraman Mehmetçiğimizin, güvenlik güçlerimizin, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıkları sayesinde terörle mücadelede çok önemli güvenlik kazanımları elde ettik. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreciyle de bu kazanımları kalıcı hale getirmeyi, terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz.

Terörden tamamıyla arınmış bir Türkiye, kaynaklarını daha fazla üretime, teknolojiye eğitime, yatırıma ve vatandaşlarının refahına yöneltebilen, şehirlerini ve ilçelerini çok daha hızlı geliştirebilen, bu açıdan geleceğine daha güvenle bakabilen bir Türkiye demektir. Hiç şüphesiz, içeride birlik ve beraberliğini tahkim eden, güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getiren Türkiye, uluslararası alandaki etkinliğini de daha ileriye taşıyacaktır."

"Ülkemizin ve Maltepemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz"

Güler, "Ülkemiz, güvenlik ve uluslararası ilişkilerdeki güçlü konumu ve sürdürülen Terörsüz Türkiye süreci ile eş zamanlı olarak ekonomisini büyüten, bilim ve teknolojide yeni kabiliyetler kazanan, şehirlerini geliştiren ve vatandaşlarının refahını yükseltmeyi hedefleyen büyük bir kalkınma hamlesini de sürdürmektedir. Türkiye, bugün savunmasıyla, güvenliğiyle, ekonomisiyle, teknolojisiyle, diplomasisiyle ve nitelikli insan kaynağıyla geleceğe çok daha büyük hedeflerle yürümektedir." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bu büyük hedeflerin hayata geçtiği asıl yerlerin ise şehirlerin, ilçelerin ve vatandaşların günlük hayatı olduğunu dile getiren Güler, "Nitekim partimizin ana parolası olan eser ve hizmet siyasetinden Maltepemiz de büyük ölçüde istifade etmiştir." dedi.

Güler, ilçenin son 20 yılda hemen hemen her alanda büyük bir dönüşüm yaşayarak modern kimliğe büründüğünü belirterek, bugün Maltepe'nin sahip olduğu imkanlar ve güçlü potansiyelin, ilçenin mevcut dinamizmini daha ileriye taşıyabilecek, yeni ekonomik ve sosyal fırsatlar oluşturabilecek, gençlere daha geniş imkanlar sunabilecek önemli gelişmelere açık olduğunu da gösterdiğini söyledi.

Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Bu hedeflere ulaşmada vatandaşlarımızla doğrudan temas halinde bulunan sizlere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Sizler, Maltepe'nin mahallelerini, insanlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından bilen, vatandaşlarımızla kurumlarımız arasındaki iletişime katkı sunan önemli bir konumdasınız. Bu nedenle sizler vasıtasıyla yapılan hizmetlerin doğru biçimde aktarılması, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin ilgili mercilere ulaştırılması, yanlış bilgi ve dezenformasyon karşısında doğrulanmış bilginin esas alınması, birlik ve kardeşlik ikliminin korunması büyük önem taşımaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlendiği büyük sorumluluğun, ülke ve millet için ortaya koyduğu yoğun gayretlerin bilinciyle, kendilerine düşenin de bulundukları her yerde sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu belirten Güler, "Bu istikamet doğrultusunda fitneye, nifak tohumlarına ve kutuplaşmaya fırsat vermeden devletimize hizmet etmeye ve milletimizin birlik-beraberliğini her şeyin üzerinde tutarak ülkemizin ve Maltepemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Güler, buradaki programının ardından Maltepe Meydanı'nda esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahipleriyle görüşen Güler, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Güler, esnaf ziyaretinin ardından, 1995 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan er Alaettin Buluç'un Maltepe'de yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Güler, ziyarette aileye plaket takdim etti.