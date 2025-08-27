Bakan Güler: Teslimatı yapılan sistemlerimiz, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Güler, ülkenin ve kahraman ordunun gücüne güç katacak, aynı zamanda savunma sanayinin geldiği mümtaz seviyeyi ortaya koyan birbirinden değerli projeleri hayata geçirmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yarım asır önce maruz kalınan ambargolar karşısında, savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük ideallerle temelleri atılan ASELSAN'ın 50 yıllık yolculuğunda Türkiye'nin savunma sanayisini dünya standartlarının ötesine taşıyan bir başarı hikayesi yazdığını ifade eden Güler, temeli atılacak teknoloji üssü ve tesislerin faaliyete başlamasıyla da ASELSAN'ın büyümesine daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ve uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da pekiştireceğini vurguladı.

"Hedefimiz ulaştığımız bu gurur verici seviyeyi en üst noktalara taşımak"

Bakan Güler, Türkiye'nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik vizyonu ve güçlü liderliği sayesinde savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar, ülkemizin üretim kapasitesini artırırken ihracatımızı güçlendirmiş ve küresel pazardaki yerimizi de sağlamlaştırmıştır. Çelik Kubbe Projesi de bu kritik atılımların en önemlilerinden biridir. Nitekim Çelik Kubbe Projesi kapsamında teslimatı yapılan sistemlerimiz, yüksek hareket kabiliyetleri ve operasyon becerileri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını ve etkinliğini daha da artıracak, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacaktır.

Esasen yakın coğrafyamızda yaşanan son çatışma ve savaşlar dikkate alındığında, güçlü ve entegre bir hava savunma sistemine sahip olmanın milli beka açısından ne denli vazgeçilmez olduğu çok daha iyi anlaşılmıştır. Çok şükür Türkiye kendi imkan ve kabiliyetleriyle hava savunma emniyetini sağlayacak projeleri bugün olduğu gibi hızlıca hayata geçirmektedir. Hedefimiz, ulaştığımız bu gurur verici seviyeyi en üst noktalara taşımaktır. Bu çerçevede ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi savunma sanayisinde dünyanın en iyilerinden biri yapana kadar büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Çelik Kubbe unsurlarının ve temeli atılacak kritik önemdeki tesislerin ülkeye, asil millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını dileyen Güler, "ASELSAN'ın seçkin ve değerli personeline yüksek müsaadeleriyle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.