Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.08.2025 20:16

Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak hedefinde bize durmak yok

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelimizle, Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak hedefinde bize durmak yok, yorulmak yok" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak hedefinde bize durmak yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında 881 subay ve 4 bin 130 astsubay olmak üzere, 5 bin 11 kişinin, üzerlerinde taşıdıkları şanlı üniformalarıyla, mezuniyet onurunu yaşadığını belirten Yerlikaya, eğitimini başarıyla tamamlayanları tebrik etti.

Dün Ahlat'ta bulunduklarını anımsatan Yerlikaya, Malazgirt Zaferi'nin önemine değindi. Yerlikaya, Sultan Alparslan'ın "Size öyle bir vatan bırakıyorum ki, kıyamete kadar sizin olacak" diyerek emanet ettiği toprakların, kardeşliğin ve birliğin sarsılmaz temeli olduğunu vurguladı.

30 Ağustos'un ise milletin kenetlendiği ve kahraman ordunun düşmanı dize getirdiği bir destan olduğuna işaret eden Yerlikaya, bu zaferin şehit kanlarıyla sulanmış vatana göz dikenlere verilmiş tarihi bir cevap olduğunu aktardı.

Yerlikaya, milletin bağımsızlığını ve milli birliğini sonsuza dek koruyacağını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye hedefi, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da omuz omuza çarpışan koca yüreklerin aynı şehitliklerde yan yana yatan ana kuzularının, Diyarbakırlı Yusuflar'ın, Şırnaklı Mehmetler'in, Çankırılı Mustafalar'ın, Edirneli Hasanlar'ın duasıdır, niyazıdır, mirasıdır." dedi.

"Aydınlatma oranlarını rekor düzeyde artırdık"

Konuşmasında asayişe ilişkin verilere de değinen Yerlikaya, "Son 2 yılda, asayişte, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda, olay sayılarını toplam, 178 bin 624 azalttık. Aydınlatma oranlarını rekor düzeyde artırdık." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, trafik güvenliği konusunda da "Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde trafik kültürünün yerleşmesi için de kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'na ilişkin hedefleri olduğunu dile getiren Yerlikaya,"İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelimizle, Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak hedefinde bize durmak yok, yorulmak yok." diye konuştu.

Yerlikaya, mezunlara seslenerek, ettikleri yeminin "vatan uğruna serden geçmeye ant içmek" olduğunu ifade ederek, görevlerini adalet, vicdan ve hukuk ölçüleriyle yerine getireceklerine olan inancını dile getirdi.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Terörsüz Türkiye Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Oğulbey Teknoloji Üssü öncü bir merkez olacaktır
22:11
Yılmaz: Uyguladığımız ekonomik istikrar ve reform programı birçok testten başarıyla geçti
21:53
DSÖ: Gazze'de halihazırda 15 bin 800'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
21:29
BM: Gazzeli çocuklar üst üste üçüncü kez bu fırsatı kaçıracak
20:56
Bakan Güler: Teslimatı yapılan sistemlerimiz, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacak
20:47
Yürüyüş yaparken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ