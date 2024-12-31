Bakan Güler: Teröristler için tek kurtuluş yolu yüce Türk adaletine teslim olmaktır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret edip, Mehmetçikle bir araya geldi.

Personelin yeni yılını kutlayan Güler, çok kapsamlı ve yoğun faaliyetlerle geçirilen 2024 yılını geride bırakırken aynı kararlılık ve motivasyonla 2025 yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Uluslararası güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir süreçten geçildiğini söyleyen Güler, Türkiye'nin bu süreçte ürettiği çok boyutlu ve etkin politikalarla stratejik bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Güler, "Elbette ki ülkemizin artan etkisi ve ordumuzun sorumluluklarının genişlemesi karşısında her zamankinden daha güçlü ve caydırıcı bir savunma yapısına sahip olmak, bizler için hayati önemdedir." dedi.

Bakanlık olarak çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de devletin bekası ve milletin huzuru için son bir asrın en etkili, en yoğun faaliyetlerini icra ettiğini bildirdi.

Bakan Güler, kahraman ordunun, hudut güvenliğinden terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunmasından, küresel ölçekte güvenlik ve barışa sunduğu katkılara kadar geniş bir yelpazedeki vazifelerini büyük bir başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Türk Hava Kuvvetlerinin de birbirinden önemli ve kritik görevler üstlendiğine işaret eden Güler, köklü tarihi, üstün yetenekleri haiz personel, modern teknoloji ve büyük başarılarıyla Türk Hava Kuvvetlerinin ülkenin iftihar kaynağı olduğunu kaydetti.

Bakan Güler, Türk Hava Kuvvetlerinin, kendi pilotlarının yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin pilotlarını da yetiştirebilen sayılı hava kuvvetlerinden biri konumunda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız da ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için başta İHA ve SİHA'larımız olmak üzere teknolojinin en ileri olanaklarını kullanarak büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Nitekim Batman'ın da gururu olan birliğimiz, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde başarıyla icra ettiğimiz sınır ötesi operasyonlara büyük katkılar sağlamıştır. Fedakarlıklarınız ve elde ettiğiniz başarılardan dolayı 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımızın siz tüm seçkin mensuplarını tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki, terörle mücadelemiz, sınırlarımızın güvenliği tam anlamıyla tesis edilene kadar azim ve kararlılıkla sürecektir. Teröristler için tek kurtuluş yolu, bir an önce silahlarını bırakarak yüce Türk adaletine teslim olmaktır."

"İmkan ve kabiliyetlerimizi sürekli artırıyoruz"

Bakan Güler, "Hava Kuvvetlerimizin etkinliğini devam ettirebilmesi ve gücünü daha da pekiştirmesi için teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin personelimizin kullanımına sunuyor, imkan ve kabiliyetlerimizi sürekli artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Havacılık sanayisinde milletin gururu olan birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Güler, şunları söyledi:

"Nitekim, terörle mücadele harekatlarımızda büyük bir etki ortaya koyan ve pek çok ülkenin tedarik etmeye başladığı silahlı/silahsız insansız hava araçlarımız ve akıllı mühimmatlarımız, aynı şekilde HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve KIZILELMA gibi göz bebeğimiz olan hava sistemlerimiz ile 5'inci nesil ilk yerli milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut örnekleridir."

"İHA'larımız pek çok ülke tarafından takdir görüyor"

Bakan Yaşar Güler, yerli ve milli İHA'ların, operasyonel başarılarıyla dünya çapında dikkat çektiğini, pek çok ülke tarafından rağbet ve takdir gördüğünü bildirdi.

Bu sistemlerin terörle mücadele başta olmak üzere çok boyutlu tehditler karşısında etkin çözümler sunarak ülkenin güvenlik konseptinde çığır açtığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağladığını aktaran Güler, "En son geçtiğimiz ay Bayraktar TB3'ün, donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'dan ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesi de bu sistemlerde ulaştığımız mümtaz seviyeyi ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Türk İHA'larının zorlu coğrafyalarda ve harekat alanında gösterdiği yüksek performansın Türkiye'yi bu alanda lider ülkelerden biri haline getirdiğini vurgulayan Güler, ülkenin İHA teknolojisinin yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda teknolojik gelişim ve ihracat kapasitesiyle de dikkat çektiğini söyledi.

Güler, savunma sanayisinde elde ettiği prestijle de büyük bir pazar payına sahip olan İHA sektörünün, hem ekonomiye katkı sağladığını hem de uluslararası işbirliklerini güçlendirdiğini kaydetti.

"Mümtaz katkılar sunacağınıza inanıyorum"

Bakan Yaşar Güler, yerli, milli ve modern bir savunma sanayisine sahip olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunun, bölgede ve dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşıldığını belirtti.

Bu nedenle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerini en yeni teknolojilerle geliştirmek için büyük bir şevk ve gayretle çalıştıklarını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şüphesiz başarının bir varış değil, bir yolculuk olduğunun bilinciyle ulaştığımız bu üstün seviyeyi, en yukarılara taşımak, yegane hedefimizdir. Bu kapsamda bölgesinin en aktif ve güçlü Hava Kuvvetlerine sahip olan ordumuzun semalardaki hakimiyetinin devamı ve daha üst seviyelere çıkartılması en büyük önceliğimizdir. Envanterimizdeki silah sistemlerimiz ne kadar gelişmiş olursa olsun, onları kullanan sizlersiniz. Bu açıdan sizlerin bireysel ve mesleki kabiliyetleri hava gücümüzün etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun bilinciyle sizlerin kendinizi sürekli geliştireceğinize ve Hava Kuvvetlerimize daha nice mümtaz katkılar sunacağınıza yürekten inanıyorum."