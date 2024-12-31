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Gündem
TRT Haber 31.12.2024 17:31

Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakanlar, ikili ve uluslararası konuları ele aldı.

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