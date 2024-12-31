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HABER GİRİŞ
31.12.2024 17:31
, 31.12.2024 17:33
SON GÜNCELLEME
31.12.2024 17:33
Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.
Bakanlar, ikili ve uluslararası konuları ele aldı.
ETİKETLER
Ermenistan
Hakan Fidan
Dışişleri Bakanlığı
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