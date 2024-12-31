Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da görev yapan Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Batman’daki 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mehmetçik'e seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, milletimizin göz bebeği değerli mehmetçikler, hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte kahraman ordumuzun tüm mensuplarını ve değerli ailelerine sevgilerimi iletiyorum.

Bugün 2024 yılını geride bırakıyor, yeni ümitlerle 2025 yılına giriyoruz. Yeni miladi yılın yurt içinde ve yurt dışında canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devletimizin bekası ve milletimizin istikbali için korkusuzca mücadele eden kahramanların tamamına vazifelerinde başarılar temenni ediyorum. Peygamber ocağımızın yiğit evlatlarının bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliğin tesisine yaptığı katkılardan gurur duyuyoruz.

"Ordumuz, milletimizin iftihar kaynağıdır"

Karada, denizde, havada sahip olduğu sahip olduğu kabiliyetlerle dosta güven düşmana korku veren ordumuz, milletimizin iftihar kaynağıdır. ‘Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye’ şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her alanda caydırıcılığını artırmaya büyük önem veriyoruz. Yerlilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 80’lere taşıdığımız savunma sanayi alanındaki atılımlarımız, hız kesmeden sürüyor.

Türkiye’yi küresel ölçekte müessir bir aktör haline getirme hedefimizde insansız uçak sistemleri kritik bir yere sahiptir. TB-2 ve ANKA ile başladığımız yolculuğumuzu şimdi Akıncı, Aksungur, TB-3, ANKA-3 ve Kızılelma ile sürekli ileriye taşıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın en gelişmiş 3-4 ülkesinden birisiyiz. Geçen yıl dünyada en fazla İHA/SİHA ihracatı yapan ülke olduk.

"İHA ve SİHA’larımız 50’den fazla dost ülkenin semalarını da koruyor"

İHA ve SİHA’larımız sadece Türkiye’nin semalarında değil, 50’den fazla dost ülkenin semalarını da koruyor. Batman 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız, vatan savunmasında insansız sistemlere verdiğimiz önemin sembolüdür. Bölgemizde yaşanan her gelişme, bize bu alana yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli olduğunu tekrar hatırlatmaktadır. İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyor, yeni miladi yılınızı ve mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.”