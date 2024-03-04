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TRT Haber 04.03.2024 15:48

Bakan Güler: Terör örgütü bitme noktasına geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir" dedi.

Bakan Güler: Terör örgütü bitme noktasına geldi
[Fotograf: AA]

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ile kuvvet komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Güler, şunları kaydetti;

Küresel ve bölgesel düzeyde çok kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Son dönemde başta sizlerin ve kahraman silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını gerek ziyaretlerimde gerekse de katıldığım tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ediyorum. Terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir.

"Gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak"

Önümüzdeki süreçte şuana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hâkimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir.

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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