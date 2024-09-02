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Gündem
AA 02.09.2024 19:45

Bakan Güler, Somali Savunma Bakanı Nur ve Bakan Bayraktar'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya geldi.

Bakan Güler, Somali Savunma Bakanı Nur ve Bakan Bayraktar'la görüştü
[Fotograf: AA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi."

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Yaşar Güler Milli Savunma Bakanlığı Alparslan Bayraktar Somali
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