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Gündem
TRT Haber 02.09.2024 18:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Aliyev’i Azerbaycan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin zaferi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’i Azerbaycan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin zaferi nedeniyle tebrik etti.

Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan’ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de belirtti. 

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Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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