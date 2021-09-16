Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Gül, KKTC İçişleri Bakanı Evren ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ülkeler arası adli ve hukuki ilişkilere dair konular ele alındı. Görüşmede ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.
Kıbrıs'ın haklı davasında her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduklarını belirten Bakan Gül, onların haklarını her platformda Türkiye'nin savunacağını vurguladı.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül KKTC
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