Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gri listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Terörden arananlar gri listesinde yer alan DHKP-C’li Kerim Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Terör örgütü DHKP-C üyesi Kerim Kaya, 2017 yılından bu yana firariydi. Esenyurt'un Kıraç bölgesinde yer değiştirerek "güvenilir evlerde" kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.
Gri kategorideki terörist, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince 48 saatlik çalışmayla yakalandı.
İçişleri Bakanlığının gri listesinde yer alan Kerim Kaya'nın, güvenlik güçlerine, devlet görevlilerine, siyasi parti ile hakim ve savcılara, adalet ve sağlık bakanlığı personeline yönelik terörist eylem yapabileceği değerlendiriliyordu.
DHKP-C'li Kerim Kaya, 6 ayrı suçtan aranıyordu.
Terörden arananlar gri listesinde yer alan DHKP-C’li Kerim Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.https://t.co/1DOooibZVi pic.twitter.com/LFb0YJhhYm— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2021
Etiketler: DHKPC/C İstanbul Son Dakika Terörle Mücadele
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