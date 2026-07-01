Bakan Göktaş: Türkiye olarak uluslararası çalışmalara öncülük ediyoruz

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğiyle son dönemde bazı kreşlerde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan standart dışı uygulamalar ile mevzuat farklılıklarını ortadan kaldırmak adına ne gibi düzenlemeler yapıldığına ilişkin soru üzerine Göktaş, Bakanlık olarak bu konuda çok hassas bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.

Göktaş, "0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda öncü bir adım daha attık. Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimizle, çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız." dedi.

"Tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız"

Yeni düzenlemeyle birlikte kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde yetki, süreç ve standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağını vurgulayan Göktaş, "Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlanan mevzuat kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini, fiziksel ve kurumsal standartlarının yeniden şekillendirildiğini aktaran Bakan Göktaş, ayrıca, kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edileceğini, böylece sistemin tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacağını ifade etti.

Düzenlemeyle yerel yönetimlerin hizmet sunma süreçlerini sağlam bir hukuki altyapıya kavuşturarak kapasitelerini artırdıklarını belirten Göktaş, merkezlerde uygulanan eğitim programlarının denetiminin ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütüleceğini kaydetti. Göktaş, düzenlemenin kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacağını bildirdi.

"Her bir evladımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bakıma ulaşması için çalışıyoruz"

Kreş ve gündüz bakımevlerine sadece birer bakım merkezi gözüyle bakılmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Biz bu merkezleri, çocuklarımızın gelişimini destekleyen, aile refahını güçlendiren, ebeveynlerin iş ve aile yaşamı arasında denge kurmalarına katkı sağlayan ve toplumsal kalkınmayı destekleyen stratejik sosyal politika araçları olarak değerlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeni düzenleme, aile odaklı politikalarımızı güçlendirmek ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak adına son derece önemli bir adımdır.”

Çocukların güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak her bir evladımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bakıma ulaşması için çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin evlatlarımız ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Dijital dünyada çocukların korunması tüm insanlığın ortak meselesi"

Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduklarını belirterek, "Artık dijital hizmet sunan hiçbir yapı, çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemez." ifadelerini kullandı.

Çocukların dijital dünyada korunmasının bugün tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin ulusal düzenlemelerinin yanı sıra uluslararası çalışmalara da öncülük ettiğini kaydetti.

Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" ile çocukların dijital mecralarda güvenle yer alması, haklarının korunması ve seslerinin duyulması için ortak adımlar attıklarını ifade etti.