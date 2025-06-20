Bakan Göktaş: Sıfır atık anlayışıyla dünyamızı daha yaşanabilir kılacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Programı'nda konuşan Göktaş, bu program ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir seferberliğe dönen Sıfır Atık Hareketi'nin bir parçası olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Göktaş, "Ulusal Vefa Programı'mız, Aile Destek Merkezlerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezlerimizle sıfır atık bilincini her haneye ulaştırıyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bir insanın hayata dair ilk izlenimini, ilk bilgilerini edindiği yerin aile olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu anlamda aile, sadece bir çatı altında birlikte yaşamak değil, bize değerlerimizi, alışkanlıklarımızı, kim olduğumuzu söyleyen, aktaran güçlü bir yapıdır. Annelerimiz ellerindeki malzemeleri değerlendirir, mutfaklarında yeni lezzetler yaratırdı. Babalarımız eski eşyaları tamir edip hayata döndürürdü. Her eşyanın bir hikayesi, bir kıymeti vardı. İsraf etmezdik. Ancak zamanla bu anlayış değişti. Tüketim kültürü kapımızı çaldı ve eşyalar değerini kaybetmeye başladı. Tamir etmek zahmetli, yenisini almak daha kolay hale geldi. Böylece aile sofralarımızda, evlerimizde görünmeyen bir misafir yer aldı; atık. Bu misafiri uğurlamak içinse hayatlarımıza yeni bir anlayış girdi. O da sıfır atık."

Bakan Göktaş, bu anlamda bugün gerçekleştirilen bu programın, sadece bir eğitim faaliyeti değil, geçmişin özünü, ailelerin değerlerini geleceğin sorumluluğuyla birleştiren bir dönüşüm hareketi olduğunu vurguladı.

"Tüm uygulamalarımıza sürdürülebilir bir anlayışı entegre ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla geçen yıl yapılan işbirliğiyle Sıfır Atık vizyonunu sosyal hizmetlerin merkezine yerleştirdiklerini söyleyen Göktaş, "Aile Destek Merkezlerimiz (ADEM), Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz (SODAM) ve Vefa Programı'mız başta olmak üzere, tüm uygulamalarımıza çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir anlayışı entegre ettik. Çünkü sosyal hizmet bir destek faaliyeti olmanın ötesinde bir gönül işidir" dedi.

Özellikle yaşlı, engelli, kronik hastalık sahibi gibi dezavantajlı vatandaşlar için yürütülen Vefa Programı'nın bu hizmetlerden biri olduğuna dikkati çeken Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vefa Programı'mızla ekiplerimiz, devletin şefkat elini vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıyor. Bugün bu programla 81 ilimizde 128 bin haneye hizmetlerimizi sunarken aynı zamanda bir farkındalık taşıyoruz. 7 bin vefa personelimizin aldığı sıfır atık eğitimleriyle, çevre bilincini ve sıfır atık kültürünü tek tek hanelere götürüyoruz. Diğer yandan kadınların, gençlerin, çocukların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü var olabilmelerini sağlayan ADEM ve SODAM'larımız ise sıfır atığı günlük yaşamın bir parçası haline getirdi. Şimdi bu merkezlerimizde geri dönüşümden doğan yeni üretim hikayeleri yazılıyor. 2 bin 500 personelimizle birlikte başlattığımız sıfır atık eğitimleriyle hem sıfır atık bilincini yaygınlaştırıyor hem de atıklardan dönüştürülen ürünlerle ekonomik katkı sağlıyoruz."

"Sağlıklı nesiller korunmuş doğal yapıyla mümkün"

Sıfır atık bilincinin önemini anlatan Göktaş, "Bu anlamda binlerce hayatın, yeniden şekillenen bir bilincin adımlarına şahitlik ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü aile, sağlıklı nesiller ancak temiz şehirlerle ve korunmuş doğal yapıyla mümkündür. Doğa ve insan bir bütünün iki ayrılmaz parçasıdır. O yüzden 'Ailemiz geleceğimiz' diyoruz" ifadelerini kullandı.

2025 Aile Yılı'nda da aileyi merkeze alan çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı'nda ailemizi yani geleceğimizi koruyacak çalışmalarımıza hız kazandırdık. 2025 Aile Yılı'nda da aileyi merkeze alan, doğayı gözeten, değerlerimizi yaşatan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aileden öğrendiğimiz değerlerin bir yansıması olan sıfır atık anlayışıyla ortak evimiz dünyamızı daha yaşanabilir kılacağız. Evlatlarımıza kıymetli bir miras olarak bırakacağız" diye konuştu.

"Sıfır Atık, sadece bir çevre projesi değil"

Sıfır Atık'ın sadece bir çevre projesi olmadığına dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bir bilinç, bir yaşam tarzı, bir medeniyet anlayışıdır. Kaynaklarımızın sınırlı, ihtiyaçlarımızın ise sonsuz olduğu bu çağda atığın yönetimi değil, oluşmadan önlenmesi artık zaruridir. Bu nedenle, Saygıdeğer Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan bu hareket, bugün bütün dünyaya ilham veren bir seferberliğe dönüşmüştür. Kısa sürede yerelden ulusala, ulusaldan küresele yayılarak, Birleşmiş Milletler tarafından takdir gören ve dünya çapında örnek gösterilen bir girişim haline gelmiştir. Bugün attığımız bu adımı, bu büyük yürüyüşün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü sıfır atık anlayışı bireyden başlar, ailede şekillenir, toplumda hayat bulur. Bu duygularla sözlerime son verirken, eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm personelimizi kutluyorum. Fedakarca görev yapan vakıf personelimizi, Vefa Programı, ADEM ve SODAM projelerinde görev alan çalışma arkadaşlarımızı ve emek veren herkesi tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş tarafından Vefa Programı, Aile Destek Merkezleri ve Sosyal Dayanışma Merkezleri projelerinde görev alan, sıfır atık vizyonu kapsamında çalışmalara katılanlara teşekkür ve takdir belgeleri verildi.

Bakan Göktaş, Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Programı kapsamında açılan sergiyi de gezdi. Göktaş, atıkların geri dönüşümünden yapılan ürünlerin yer aldığı sergide ayrıca vatandaşlarla sohbet etti.

Programın sonunda Bakan Göktaş ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.