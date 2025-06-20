Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak değişime öncülük eden ülkelerden biriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ndeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Teknolojinin hayatın her alanına, hem de derinlemesine nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Dijital teknolojiler büyük veri ve yapay zeka ve kuantum bilişimi gibi nice yenilik bugünün dünyasında ekonomiden ulaşıma, savunmadan diplomasiye her sahada güçlü bir varlık gösteriyor. Bilgiye erişim geçmişte hiç olmadığı kadar kolaylaşırken bilgiyi işleme, analiz etme ve kullanma süreçleri de aynı ölçüde hızlanmış durumda. Türkiye olarak bu baş döndürücü değişime en hızlı uyum sağlayan hatta çoğu alanda öncülük eden ülkelerden biriyiz. Gerek savunma sanayiinde son 23 yılda elde ettiğimiz tarihi başarılar gerekse eğitim teknolojilerinde yaptığımız devrim niteliğindeki hamleler bu hakikatin en güçlü göstergelerini teşkil ediyor.

Bir ülke için eğitim yalnızca fiziki şartları ve teknolojik boyutuyla değil, fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir. Müfredatından eğitimci kadrosuna, imkan ve kabiliyetleri itibarıyla çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur.

Kökleri ve tarihiyle bağlarını koparmış, ilmi ve fikri müktesebatına sırt çevirmiş, istikbalini yabancıların, yabancı ideolojilerin insafına bırakmış bir eğitim anlayışının sonu ise elbette ki hüsrandır.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitime ayrı bir sayfa açtık. Katsayı uygulaması ve baş örtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik. Müfredatı yeniledik. Eğitime erişim imkanlarını güçlendirdik. Teknolojik altyapıyı önemli ölçüde iyileştirdik. İnsan ve bilgi odaklı, kültür ve medeniyet değerlerimize dayalı, milli ve manevi hasretlerimizle barışık bir eğitim sistemini yeni baştan inşa ettik.

Bu sistemin en kritik bileşenlerinden biri de 2011’de başlattığımız ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çok daha ileri bir seviyeye taşıdığımız Fatih Projesi oldu. Dijital teknolojileri her sınıfımıza ulaştırmak ve okullarımızda teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında, şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık. Çok kısa bir süre içinde 8 bin 200 okulumuzun daha altyapısını kurarak bu okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız.

Ayrıca, 13 bin 800 okulumuza yüksek hızlı ve güvenli fiber internet erişimi sağladık. Bu hizmeti 18 bin okulumuza daha ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 27 bin 962 okulumuzu kablolu internet, 4 bin 382 okulumuzu mobil internet, kırsalda bulunan bin 40 okulumuzu ise uydu üzerinden internetle buluşturduk. Böylelikle tüm okullarımıza etkin bir şekilde internet hizmeti kurmuş olduk.

Öğrencilerimizin bilişim teknolojileri okuryazarlıklarını ve yetkinliklerini geliştirmek için okullarımızda bilişim teknolojileri sınıfları tesis ettik. Kullanım ömrü sona eren bin 980 bilişim teknolojileri sınıfımızı güncelliyoruz. Son teknoloji ürünü, tam donanımlı bin 500 yeni sınıf daha kurarak 3 bin 480 sınıf ile dijital eğitim altyapımızı güçlendireceğiz."

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