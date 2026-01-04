Bakan Göktaş: Sarıkamış'ın emanetine sarsılmaz bir kararlılıkla sahip çıkıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüş sonrası Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış Şehitleri'nin aziz hatıralarını yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nın vatan sevgisinin en çetin imtihanlarından biri olduğunu vurgulayan Göktaş, "Ecdadımızın zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini ve vatan için hangi bedelleri göze aldığını gösteren tarihi bir duruştur. Ben bu vesileyle, 111 yıl önce istiklal ve hürriyet uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu topraklar, fedakarlığın sessiz tanığıdır. Anadolu'nun bin yılı aşan bu tanıklık, Malazgirt'te açılan kapıyla başladı, İstanbul'un fethiyle bir medeniyet ufkuna dönüştü." dedi.

Göktaş, ecdadın vatan denildiğinde asla geri adım atmadığına ve her dönemi yeni bir destanla taçlandırdığına dikkati çekti.

Bakan Göktaş, Alparslan'ın Malazgirt zaferinin, Gazi Osman Paşa'nın Plevne'de imkansızı mümkün kılan direnişinin Çanakkale'de "geçilmez" hükmünü tarihe yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiğin azminin tarihe düşülen büyük destanlardan olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yurdun dört bir yanı kuşatıldığında verilen Milli Mücadele, bir milletin hürriyetini dünyaya ilan ettiği diriliş destanıdır. 15 Temmuz gecesi tankların önüne yürüyen cesaret de. Sarıkamış, bu destanlar zincirinin bedeli en ağır halkalarından biridir. Soğuğa, yokluğa ve imkansıza rağmen vatan için şehadeti göze alanların mücadelesidir."

"Sarıkamış'ın emanetine sarsılmaz bir kararlılıkla sahip çıkıyoruz"

Görevlerinin şehitlerin, gazilerin emaneti olan vatanı, bayrağı ve değerleri ilelebet korumak olduğunu ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

"Sarıkamış, bir yürüyüştür. İnancın, sadakatin, özgürlüğün yürüyüşüdür. Sarıkamış, bir sorumluluktur. Zorluk karşısında yılmamanın, birlik duygusunu diri tutmanın sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle; 'Sarıkamış ruhunu anlayamayan, Yeni Türkiye'yi de anlayamaz.' Bu anlamda Sarıkamış, bir şuurdur. Bizlere bırakılan emaneti nesilden nesile aktarmanın mesuliyetidir. Ne mutlu bizlere ki bu mesuliyeti şeref sayıyor, Sarıkamış'ın emanetine sarsılmaz bir kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Bu eşsiz vatanı her türlü tehdit ve tehlikelerden koruyarak, gelecek nesillere en güzel haliyle teslim edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize aynı inanç, ruh ve heyecanla ilerleyeceğiz."

Göktaş, Bakanlık olarak şehit ailelerinin ve gazilerin her daim yanında olduklarına işaret ederek, "Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmet etmek, bizler için şereflerin en büyüğüdür. Sarıkamış'ta vücut bulan birlik ve beraberlik ruhunu aileden başlayarak güçlendirmek ve gençlerimize aktarmak için çalışıyoruz. Derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz bilerek yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Sarıkamış başta olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.