Bakan Göktaş: Kadın emeği güçlendikçe toplum güçlenir

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen "Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk" sergisinin açılışında konuşan Bakan Göktaş, sanatın, emeğin ve kadın gücünün buluştuğu bu özel anı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugün geçmişin zarafetini geleceğe taşıyan bir sanat yolculuğuna tanık olduklarını belirten Göktaş, "Burada sergilenen her bir eser büyük bir el emeği, büyük bir göz nuru. Bu eserler bizleri tarihimize, kültürümüzün köklerine götürüyor." dedi.

Göktaş, bu serginin, sanatın nasıl yaşatıldığını ve nasıl yeniden üretildiğini gösterdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu anlamda sanat sadece estetik bir değer taşımaz. Sanat; kimlik, hafıza, dayanışmadır. Bugün sergilenen her eser Anadolu'nun derin izlerini, derin hikayelerini taşıyor. Hat sanatıyla kelimeler ruha dökülüyor. Ebru sanatı, suyun içinde hayat buluyor. Ahşap, ellerde canlanıyor. Tezhip, altın gibi parlıyor."

Bu sanat yolculuğunda bir diğer önemli durağın ise kadın emeği ve özellikle üretimi olduğunun altını çizen Göktaş, Ülkem Projesi'ni bu anlamda çok kıymetli bulduğunu ifade etti.

Bu projeyle kadınların alın teriyle şekillendirdiği ürünlerin yalnızca evlerinde değil, kamusal alanlarda, havalimanlarında, pazarlarda, sanat galerilerinde de yerini aldığını belirten Göktaş, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleriyle uluslararası boyuta da taşındığını söyledi.

Göktaş, kendilerinin de bu projeye hem destek sunmak hem de bu özel nitelikli ürünlerden yurt dışındaki misafirlere takdim etmek istediklerini belirtti.

Bakanlık olarak kadınları ekonomik ve sosyal hayatta güçlü kılmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Hayata geçirdiğimiz projelerle her bir kadının emeğini görünür kılmaya ve sürdürülebilir üretim süreçlerine dahil etmeye gayret ediyoruz. Kadınların üretimini teşvik ediyoruz. Kooperatifleşme süreçlerinden pazarlama stratejilerine kadar her aşamada yanlarında oluyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, bu kapsamda 81 ilde düzenledikleri çalıştay ve eğitim programlarıyla 45 bin kişiye ulaştıklarını dikkati çekerek şunları söyledi:

"1012 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına vesile olduk. Kadın kooperatifleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek için web portalımızı erişime açtık. E-ticaret yapan kadın kooperatiflerinin görünürlüğünü artırmak için 'Ben De Varım' uygulamasını hayata geçirdik. 'Hobi İşin Olsun' projesiyle kadınların e-ticaret alanını destekleyerek hobilerini işe dönüştürmelerini sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılı kapsamında çalışmalarına hız kazandırdıklarını vurgulayan Göktaş, sunacakları hizmetlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda ev temelli nitelikli bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz. Bu modelle eğitimlerini tamamlamış nitelikli çocuk bakıcılarının evde bakım hizmeti sunmalarını sağlayacağız. Bunun yanı sıra mahalle tipi kreş modelini de oldukça önemsiyoruz. Bu modelle birlikte kolay, erişilebilir, güvenli ve nitelikli bakım hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunları da ailelerin ev ve iş yerleri arasında bir tercih yapmak zorunda olmaması için hayata geçiriyoruz."

Bu kapsamda diğer bakanlıklarla beraber kadınları destekleyen çok önemli projeleri de gelecek dönemde hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatan Bakan Göktaş, "Kadınların ekonomiye katılımını artıran ve üretimini destekleyen her adımın geleceğimize yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın emeği güçlendikçe toplum güçlenir, Türkiye güçlenir. Bu anlamda bugün burada sergilenen her bir eser yalnızca bir sanat ürünü değil, aynı zamanda emeğin, sabrın, kültürel hafızanın ve kadınların üretim gücünün de ayrıca bir yansımadır." dedi.

Göktaş, Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından büyük titizlikle hazırlanan sergide eserleri yer alan tüm kadınları kutladı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a kadınlara sunduğu imkan ve destekler için teşekkür etti.

"Kadınlarımız yılmadı, mücadele etti"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da 28 Şubat sürecinin kadınların sosyal ve kültürel hayatını derinden etkileyen karanlık bir dönem olduğunu belirterek, "Ancak kadınlarımız yılmadı, mücadele etti ve bugün her alanda güçlü bir şekilde varlık gösteriyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yasakların kaldırıldığını vurgulayan Ercan, "Kadınlarımız artık eğitimden çalışma hayatına, sanattan yöneticiliğe kadar her alanda önemli roller üstleniyor." ifadesini kullandı.

Göktaş ve beraberindekiler daha sonra açılışını yaptıkları sergiyi gezerek, eser ve ürünleri inceledi.

Ümraniye Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

Sergide 400 eser yer alıyor

Geçmişin izlerini bugünün estetiğiyle buluşturan sergide, Geleneksel Sanatlar Akademisi kursiyerlerinin 2023 yılından itibaren yaptıkları çalışmalar sonucu 20'den fazla branşa ait 400 eser yer alıyor.

Sergide; hat, tezhip, minyatür, çini, cam işlemeciliği, sedef kakma, ebru, deri çanta, ahşap oyma, seramik ve mozaik gibi geleneksel sanatların farklı dallarından eserler izlenime sunuluyor.