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TRT Haber 28.02.2025 17:40

Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." dedi.

Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyada yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz.

Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur.

Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır.

"Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz"

Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.

Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum.

Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum.

Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan…

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