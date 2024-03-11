Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'na katılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, toplantının "Bakanlar Bölümü"ne katılmak üzere BM Genel Merkezi'ne geldi.

Davetlilerin Genel Kurul salonundaki yerlerini almasının ardından BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu başladı, oturumda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir konuşma gerçekleştirdi.

Oturumun öncelikli teması, "Yoksulluğun ele alınması, kurumların ve finansmanın cinsiyet perspektifiyle güçlendirilmesi yoluyla cinsiyet eşitliğine ulaşmanın hızlandırılması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi" olarak belirlendi.

Oturumun gözden geçirme teması da "Cinsiyet eşitliği, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı" oldu.

Bakanlar Bölümü'nün yanı sıra oturum kapsamında, yuvarlak masa toplantıları, interaktif toplantılar, gönüllü sunumlar, sonuç belgesi ve karar tasarıları ile çeşitli yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.