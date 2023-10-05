Bakan Göktaş: 566 bin kişiye evde bakım yardımı ödemesi yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Göktaş, Türkiye'nin engellilik alanındaki ulusal vizyonunu ve yol haritasını ortaya koyan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin, 3 Aralık 2021'de Dünya Engelliler Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildiğini anımsatarak, "Engelli bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda yasal, kurumsal ve uygulamaya yönelik yapılması gerekenleri, güçlü bir işbirliği, koordinasyon ve en önemlisi katılımcı bir anlayışla gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, 2030 Engelsiz Vizyonu'na verdikleri önemin, "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı"nda kendini açıkça gösterdiğini ifade ederek, eylem planının ilk 6 aylık döneminde aldıkları geri bildirimlerin ışığında, Kurul'un bugünkü toplantı gündemini "Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi" olarak belirlediklerini söyledi.

"Ülkede yaşlı nüfus ve yaşa bağlı engelli birey sayısı artıyor"

Tüm dünyada yaşanan demografik dönüşümden Türkiye'nin de etkilendiğine işaret eden Göktaş, ülkede yaşlı nüfus oranı ve yaşa bağlı olarak engelli birey sayısının arttığını bildirdi.

Göktaş, "Bizim önceliğimiz Bakanlık olarak, aile odaklı ve toplum temelli hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı güçlendirmektir. Bu kapsamda, evde bakıma destek, evde bakım yardımı, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları ve gündüzlü bakım merkezlerimizi ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz." diye konuştu.

Evde bakım yardımını 2006'dan bu yana vatandaşlara sunduklarını hatırlatan Göktaş, engelli vatandaşlara bakım hizmeti veren 566 bin kişiye evde bakım yardımı ödemesi yaptıklarını ifade etti.

Göktaş, Evde Bakıma Destek Programı pilot uygulamasıyla kendi evlerinde yaşamlarını sürdüren engelli bireyleri ve bakım veren aileleri destekleyerek bakım yükünü paylaştıklarını belirterek, 3 ilde sürdürdükleri pilot uygulamayı ülke geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

Ülke genelinde 171 gündüzlü bakım merkezinde engelli ve yaşlı bireylere yönelik gündüz bakım hizmetinin yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetler ile danışmanlık hizmetleri sunduklarını kaydeden Göktaş, adanmış hayatlara bir nefes olmak amacıyla bu merkezlerde engelli bireylere gündüzlü bakım hizmeti sunarak ailelerin kendilerine vakit ayırmalarına destek olduklarını söyledi.

Göktaş, ayrıca engelli ve yaşlıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sundukları yatılı bakım hizmetlerini insan onuruna yakışır şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

"168 huzurevinden yaklaşık 14 bin 500 yaşlı vatandaşımız yararlanıyor"

Bakanlığa bağlı 107 engelsiz bakım merkezi ve 309 özel engelli bakım merkezinde yaklaşık 36 bin engelli bireye bakım hizmeti sunduklarını dile getiren Göktaş, kanunda belirtilen kriterleri taşıyan engelli bireyler için özel bakım merkezlerine Bakanlık bütçesinden ödeme yaptıklarını bildirdi. Göktaş, şöyle devam etti:

"Bakanlığımıza bağlı 168 huzurevinden yaklaşık 14 bin 500 yaşlı vatandaşımız yararlanıyor. Tabii ki bu bizim Bakanlığımıza düşen kısım. İşin bir de sağlık, ekonomik ve sosyal güvenlik, sosyal hayata katılım gibi boyutları da elbette bulunuyor. Tüm bu alanlar etkili ve çok taraflı işbirliğini gerektirdiği gibi yaşam boyu ve bütüncül anlayışla uzun süreli bakım sistemini de işaret ediyor. Uzun süreli bakım sistemi, engelli ve yaşlı bireylerin bireysel ihtiyaçlarının değerlendirilmesi sonucu tespit edilen sosyal ve sağlık hizmetleri ile kişisel destekleri kapsıyor. Birey odaklı, toplum temelli, kaliteli, insan onuruna yaraşır ve sürdürülebilir 'Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi'nin oluşturulması çok önemli hale gelmiştir."

Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi'nin kurulmasının, 11. Kalkınma Planı'na, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na alındığını anımsatan Göktaş, toplantının akabinde ilgili tarafların katılacağı uzman düzeyinde teknik bir çalıştay gerçekleştireceklerini söyledi.

Göktaş, bu konuda uluslararası alanda oluşturulmuş sistemler olduğunu ve akademik çalışmalar ile saha örneklerini yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Bizim amacımız, ülkemizin değerleriyle uyumlu, devamlılığı olan, vatandaşlarımızın faydasını gözeten, ülkemize özgü bir sistem kurmaktır." dedi.

Bu toplantı ve çalıştayın, işbirliği ve ortak akla verdikleri önemin bir sonucu olduğunu belirten Göktaş, Kurul bünyesinde bir alt çalışma grubu kurulacağını, modele ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapılacağını ve aralık ayındaki Kurul toplantısının aynı gündemle gerçekleştirileceğini anlattı.

Program, daha sonra basına kapalı devam etti.