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Gündem
AA 14.07.2023 09:29

Bakan Fidan'dan Endonezya'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Endonezya'da bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan Endonezya'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi.

Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda, "ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Cakarta'da bulunan Bakanımız Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

Bakan Fidan daha sonra Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

 


 

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