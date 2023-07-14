15 Temmuz'da Marmaris'te neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geçe Marmaris'te kameraların karşısına geçti.
O dakikalarda eli kanlı suikastçılar 3 helikopterle İzmir'den havalandı. Hedeflerinde ise Cumhurbaşkanı vardı.
2 polisi şehit ettiler
Erdoğan ailesi kaldıkları otelden ayrıldı, İstanbul'a hareket etti. Darbecilerin bu gelişmeden haberi yoktu.
Hedef gözetmeksizin ateş açan suikastçılar, oteldeki koruma polislerine saldırdı, yaralananlar oldu. "Teslim ol" çağrısına uymayan hainler, koruma polisi Mehmet Çetin ile Nedip Cengiz Eker'i şehit etti.
19 FETÖ'cüyü yakalamak için tüm imkanlar seferber edildi
Cumhurbaşkanının otelde olmadığını anlayan darbeciler, çekilmeye başladı. Ancak kaçış için bekledikleri helikopterler çoktan Marmaris'ten ayrılmıştı. Bunun üzerine ormanlık alana kaçtılar.
19 FETÖ'cüyü yakalamak için tüm imkanlar seferber edildi. Operasyonlara gece de ara verilmedi.
Sonunda çember daraldı. Darbe girişiminden 10 gün sonra tarihi bir operasyona imza atıldı. Suikastçıların 4'ü arazide, 3'ü ise gizlendikleri menfezde yakalandı
Menfez operasyonundan sonrası, çorap söküğü gibi geldi. Diğer 11 suikastçı, saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalandı.
Suikast girişiminin tek firari ismi Burkay Karatepe hala kırmızı bültenle aranıyor.