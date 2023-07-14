15 Temmuz'da Marmaris'te neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geçe Marmaris'te kameraların karşısına geçti.

Cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.

O dakikalarda eli kanlı suikastçılar 3 helikopterle İzmir'den havalandı. Hedeflerinde ise Cumhurbaşkanı vardı.

2 polisi şehit ettiler

Erdoğan ailesi kaldıkları otelden ayrıldı, İstanbul'a hareket etti. Darbecilerin bu gelişmeden haberi yoktu.

Hedef gözetmeksizin ateş açan suikastçılar, oteldeki koruma polislerine saldırdı, yaralananlar oldu. "Teslim ol" çağrısına uymayan hainler, koruma polisi Mehmet Çetin ile Nedip Cengiz Eker'i şehit etti.

19 FETÖ'cüyü yakalamak için tüm imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanının otelde olmadığını anlayan darbeciler, çekilmeye başladı. Ancak kaçış için bekledikleri helikopterler çoktan Marmaris'ten ayrılmıştı. Bunun üzerine ormanlık alana kaçtılar.

19 FETÖ'cüyü yakalamak için tüm imkanlar seferber edildi. Operasyonlara gece de ara verilmedi.

Sonunda çember daraldı. Darbe girişiminden 10 gün sonra tarihi bir operasyona imza atıldı. Suikastçıların 4'ü arazide, 3'ü ise gizlendikleri menfezde yakalandı

Menfez operasyonundan sonrası, çorap söküğü gibi geldi. Diğer 11 suikastçı, saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalandı.

Suikast girişiminin tek firari ismi Burkay Karatepe hala kırmızı bültenle aranıyor.