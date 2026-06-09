Bakan Fidan, yarın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Sofya'da yapılacak GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Bulgaristan Dönem Başkanlığı tarafından belirlenen "İstikrarlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bölgesel Birliğin Güçlendirilmesi-30 Yıllık Ortaklık ve İlerleme Üzerine Yansımalar" temasıyla düzenlenecek toplantıya, GDAÜ katılımcısı 13 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarının yanı sıra GDAÜ'nün operasyonel kolu olan Bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK) Genel Sekreteri katılacak.

Zirve kapsamında, bir Zirve Bildirisi'nin kabul edilmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın zirvede yapacağı hitapta Türkiye'nin, bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde Balkanlar'da iş birliğinin artırılmasını desteklediğini, bu düşünceyle, bölgesel diyaloğun başlıca platformlarından biri olan ve kurucu üyesi bulunduğu GDAÜ'ye özel önem verdiğini belirtmesi öngörülüyor.

Balkanlar'ın yalnızca bölgesel değil, daha geniş coğrafyanın istikrar ve güvenliği bakımından da stratejik önemde olduğuna, bu nedenle iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin ortak bir sorumluluk teşkil ettiğine dikkati çekecek olan Fidan'ın, Türkiye'nin Balkan Barış Platformu'nun kurulmasına da aynı anlayışla öncülük ettiğini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın bölgenin, ayrışmaların değil, ortak geleceğin şekillendiği bir kalkınma havzası haline gelmesiyle ekonomik ve stratejik potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilebileceğini kaydetmesi, bağlantısallığın, ulaştırma ve enerji ağlarının geliştirilmesinin bölgesel entegrasyonu derinleştirerek ekonomik büyümeye ve refaha katkı sağlayacağına işaret etmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin, beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barış anlaşmasıyla bir an evvel sona ermesi için tüm diplomatik süreç ve çabaları desteklemeye devam ettiğini vurgulaması beklenen Fidan'ın, İran ile ABD arasında süren görüşmelerin kesintiye uğramadan ilerletilmesinin ve gerilimin yeniden tırmanmasının önlenmesinin herkesin menfaatine olduğunu, Türkiye'nin anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği anlayışıyla hareket ederek, söz konusu savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesini teminen mevcut sürece katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın, öte yandan hitabında İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sürdürdüğü işgal ve ilhak politikalarıyla Orta Doğu'da kalıcı istikrarsızlık ve çatışma ortamı yaratmayı amaçladığına dikkati çekmesi ve İsrail'in bu hukuksuz eylemlerinin, uluslararası toplumun barış ve adalet temelindeki ortak sorumluluklarını bir kez daha hatırlattığının, uluslararası hukukun ve insani değerlerin istisnasız şekilde korunması gerektiğinin altını çizmesi öngörülüyor.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci

1996 yılında tesis edilen ve 13 Balkan ülkesinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel iş birliği platformu olan GDAÜ'de, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan tam üye statüsünde yer alıyor.

Her yıl düzenli yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yanı sıra biri gayriresmi olmak üzere iki Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Siyasi Direktörler toplantıları gerçekleştiriliyor.

GDAÜ çerçevesinde ayrıca Parlamenter Asamble Toplantıları, bakan ve uzman düzeyinde sektörel toplantılar ve konferanslar da düzenleniyor.

Esnek bir daimi istişare mekanizması olarak yapılanan ve bir yıllık dönem başkanlıklarıyla yürütülen GDAÜ'de, Türkiye 1998-1999, 2009-2010 ve 2020-2021 dönemlerinde dönem başkanlığını üstlenmişti.

GDAÜ Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Romanya tarafından üstlenilecek.