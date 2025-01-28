Bakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Toplantısı'na katılacak

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na Türk tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak.

Toplantıda, Azerbaycan heyetinde Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nabiyev; Özbekistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov yer alacak.

Toplantının gündemi dış politika meseleleri ve bölgesel işbirliği, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması ve bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ile ulaştırma ve iletişim sektörlerinde işbirliğinin güçlendirilmesi başlıklarından oluşuyor.

"Dış politika meseleleri ve bölgesel iş birliği" ilk gündem maddesi

Üçlü toplantının sonunda Ankara Bildirisi'nin imzalanması ve Bildiriye ekli Eylem Planı ile ilerleyen dönemde üç ülke tarafından izlenecek somut yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Fidan'ın, toplantının ilk gündem maddesi olan "Dış politika meseleleri ve bölgesel iş birliği" çerçevesinde gerçekleştireceği hitapta, belirsizliklerin, çatışmaların ve rekabetin arttığı bir dönemde bölgenin jeopolitik ağırlığının arttığının, bu jeopolitik ortamda, Türk Dünyası içerisindeki dayanışma ve bütünleşme çabalarının yoğunlaşması gerektiğinin altını çizmesi, bu noktadan hareketle, hem Türk Devletleri Teşkilatı olarak hem de Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan gibi mekanizmalarla bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesinin önem taşıdığını vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, son beş yılda yaşanan küresel gelişmelerin neticesinde Asya ile Avrupa arasındaki geleneksel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların, Orta Koridor için fırsatlar doğurduğuna dikkati çekmesinin beklendiği toplantıda ayrıca, bu çerçevede, Orta Koridor kapsamındaki projelerin bir an önce hayata geçirilmesinin ve Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki bağlantısallığın tüm potansiyeliyle tesis edilmesinin hem anılan paydaşlar hem de Türk Dünyası ve mücavir bölgeleri için kayda değer faydalar sağlayacağını belirtmesi planlanıyor.

Toplantıda Fidan'ın, Suriye, Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Afganistan gibi önemli gelişmelerde eşgüdüm içinde hareket edilmesinin taşıdığı önemi vurgulaması bekleniyor.

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı

Bu formattaki toplantıların ilki 2 Ağustos 2022'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı, tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanmasına neden oldu.

Bu gelişmeler karşısında, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, Asya ile Avrupa arasındaki tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ülkelerin ekonomik, ulaştırma ve enerji bağlantısallığını güçlendirecek projeleri ele almak üzere üçlü platformu kurdu.

Toplantıda, gümrük uygulamalarının ve mevzuatlarının uyumlaştırılması, elektronik hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması, ticaretteki engellerin yapıcı ve karşılıklı fayda ilkesine göre aşamalı biçimde kaldırılması konuları ele alınıyor

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Toplantısı, aynı zamanda Türkiye'nin Türk Dünyası ülkeleriyle geliştirdiği yakın dayanışma ve işbirliğinin somut bir göstergesi olarak görülüyor.