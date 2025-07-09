Bakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) Yedinci Üçlü Toplantısı'na katılacak.

ASEAN'ın dönem başkanı Malezya'nın Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ve ASEAN Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn tarafından temsil edilecek üçlü toplantıda Fidan, Asya-Pasifik bölgesinin jeopolitik, ekonomik ve çevresel konulardaki sınamaların merkezinde bulunduğunu, gelişmeleri yakından takip eden Türkiye'nin etkin çok taraflılığı desteklediğini ifade edecek.

Bakan Fidan, Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında bölge ülkeleriyle karşılıklı fayda ve ortak öncelikler temelinde işbirliği, kapsayıcılığı ve diyaloğu önemsediğini vurgulayacak ve Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle siyasi diyalog ve kalkınma odaklı bölgesel işbirliğini kapsayan bir program geliştirmeye odaklandığını belirtecek.

Türkiye'nin doğal afetler, ulus ötesi suçlar, kalkınma, ticaret tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, yoksulluk ve gıda güvenliği gibi ortak mücadele gerektiren alanlarda katkı sağlamaya hazır olduğunu aktaracak Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna, Gazze ve diğer bölgesel krizlerde izlediği ilkeli tutum ve diplomatik çözüm anlayışını paylaşacak.

Fidan, İsrail'in saldırganlığının bölge ve ötesinde barış ve istikrara karşı oluşturduğu tehdidin altını çizecek, Filistin meselesinin iki devletli çözümle sonuçlanmasının, Orta Doğu'daki tüm meselelerin çözülmesinde elzem olduğunu vurgulayacak.

Küresel mekanizmaların çözüm üretememesi nedeniyle, ortak çabaların daha önemli hale geldiğini belirtmesi beklenen Fidan, Türkiye'nin bu çabalara sağlayabileceği somut katkıları aktaracak.

Bakan Fidan'ın, ASEAN Toplantısı marjında birçok mevkidaşı ile de ikili temaslarda bulunması planlanıyor.

Fidan en son 26 Temmuz 2024'te Laos'un başkenti Viyentiyan'da 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki üçlü toplantıya iştirak etmişti.

Türkiye ve ASEAN

Türkiye, ASEAN'ın temel belgelerinden olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na 2010'da taraf olup kurumsal ilişkilerin tesisi yönünde ilk adımı atarak, 2017'de ASEAN’ın sektörel diyalog ortağı olmuştu.

ASEAN ile sektörel diyalog ortaklığı kapsamındaki işbirliği, ASEAN üye ülkeleri ve Sekretarya ile hayata geçirilen projelerle ilerlerken, ASEAN ile ilişkiler somut proje ve girişimlerle güçlendirilmişti.

Türkiye-ASEAN sektörel diyalog ortaklığının eylem planı niteliğindeki "Pratik İşbirliği Alanları" belgesi 2024-2028 dönemini kapsayacak şekilde güncellenmiş, ASEAN ile işbirliği alanları genişletilmişti.

Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ticaret hacmi, 2010'da 6,5 milyar dolar seviyesindeyken, sektörel diyalog ortaklığının tesis edildiği 2017'de 12 milyar dolara, 2024'te de 15,7 milyar dolara yükselmişti.

Türkiye, ASEAN'a Diyalog Ortaklığı resmi başvurusunu 2024'te yapmıştı.