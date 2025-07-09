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TRT Haber 09.07.2025 12:14

Bakan Fidan: Türk şirketleri Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan’la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını açıkladı.

Bakan Fidan: Türk şirketleri Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunacak

Bakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar​​​​​​​ ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye-Pakistan arasındaki ortak ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik çalışmaların olduğunu belirten Fidan, "Madencilik, doğal gaz, petrol ve nadir elementler konusunda da işbirliği mekanizmalarının" değerlendirildiğini söyledi..

Fidan, "Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri arasında bu yıl nisan ayında imzalanmış olan anlaşma, son derece önemli bir adım teşkil etmektedir" dedi.

Bu anlaşma sayesinde Türk ve Pakistan şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunabileceğini ve bunun bir ilk olacağını söyleyen Fidan, "Ortaya koyduğumuz daha yapısallaştırılmış çalışmanın ürünlerinden biri de bu olacak" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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Doğal gaz Hakan Fidan Petrol Arama Pakistan
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