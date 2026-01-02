Parçalı Bulutlu -6.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 02.01.2026 19:51

Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarıyla görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeler ele alındı.

ETİKETLER
BAE Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Hakan Fidan Yemen
Savunma sanayiinden 2,95 milyar dolarlık dev ihracat
