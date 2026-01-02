Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeler ele alındı.