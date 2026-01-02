Açık -2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.01.2026 16:20

Savunma sanayiinden 2,95 milyar dolarlık dev ihracat

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen havacılık motor kabiliyetleriyle 2,95 milyar dolarlık ihracat siparişi alındı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayii 2025 yılını rekorlarla geride bırakırken, 2026'nın ilk büyük ihracat başarısının da TEI imzasıyla geldiğini açıkladı.

Görgün, "Yurt dışından kazanılan 2,95 milyar dolarlık sipariş; Türkiye’nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığının da güçlü bir teyididir." dedi.

"Teslimatlar 2026 yılında başlıyor"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, teslimatların 2026'da başlayacağını açıkladı:

"Yeni siparişler, küresel sivil ve askerî havacılıkta yaygın kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçaları ve bakım-onarım hizmetlerini kapsıyor. Teslimatlar 2026 yılında başlıyor.

Savunma sanayiinden 2,95 milyar dolarlık dev ihracat

Alınan siparişle birlikte, TEI’nin toplam sipariş hacminin 8,2 milyar dolara ulaşması, havacılık motorları alanında ulaştığı yüksek mühendislik yetkinliğinin, üretim disiplininin ve küresel ölçekte tesis edilen güvenilirliğinin somut bir göstergesidir.

Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma ve havacılık sanayiini bütüncül bir ekosistem olarak ele alan yaklaşımı belirleyici olmuştur. Uzun soluklu politikalar, kararlı destek mekanizmaları ve ihracatı merkeze alan stratejik yönelim sayesinde sektörümüz; teknoloji üreten, küresel rekabette söz sahibi olan ve sürdürülebilir büyümeyi başaran bir yapıya kavuşmuştur."

Görgün, bu büyük başarıda emeği geçen TEI ailesini, mühendisleri, teknisyenleri ve Başkanlıktaki çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

ETİKETLER
İhracat Savunma Sanayii Son Dakika TUSAŞ
Sıradaki Haber
Milli karateciler, 2025'te 100'ü altın 376 madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
AFAD, 28 il için çığ uyarısı
16:22
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti
16:02
Güney Marmara'da feribot seferleri iptal edildi
15:50
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 lira olacak
15:46
Türkiye ve 7 ülkeden, "Gazze'ye yardım geçişinin sağlanması ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması" çağrısı
15:37
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri gümrük kapılarında tahsil edilecek
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
FOTO FOKUS
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ