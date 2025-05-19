Bakan Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Curiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Sırbistan temasları kapsamında mevkidaşı Marko Curiç ile bir araya geldi.

Belgrad’taki görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ile ekonomik ve diplomatik iş birliği gündemde. Hakan Fidan ve Sırbistan Dışişleri Bakanı'nın gündeminde, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunması ile Türkiye'nin meseleye yaklaşımı yer alıyor.

Bosna-Hersek’teki gelişmeler de masadaki başlıklar arasında. Hakan Fidan'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilmesi planlanıyor.