Açık 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.05.2025 15:04

Bakan Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Curiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan ziyareti kapsamında, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ile Belgrad'da bir araya geldi.

Bakan Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Curiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Sırbistan temasları kapsamında mevkidaşı Marko Curiç ile bir araya geldi.

Belgrad’taki görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ile ekonomik ve diplomatik iş birliği gündemde. Hakan Fidan ve Sırbistan Dışişleri Bakanı'nın gündeminde, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunması ile Türkiye'nin meseleye yaklaşımı yer alıyor.

Bakan Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Curiç ile görüştü

Bosna-Hersek’teki gelişmeler de masadaki başlıklar arasında. Hakan Fidan'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Sırbistan
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol akışını izledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'nci toplantısı Cenevre'de başladı
16:19
Samsun'da TCG Kınalıada korveti vatandaşların ziyaretine açıldı
16:15
Yunus Emre Enstitüsü'nden Bosna Hersek'te 12. Geleneksel Çocuk Şenliği
16:08
Aydın'da 3,8 büyüklüğünde deprem
15:58
Bakan Işıkhan: Genç istihdamı için metal sektörü önceliklendirildi
15:45
Bağcılar'da şampiyonluğu silahla ateş ederek kutlayan kişi yakalandı
Katil İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef aldı
Katil İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef aldı
FOTO FOKUS
Türkiye'de bir ilk: Asfaltta Türk Marşı yankılanacak
Türkiye'de bir ilk: Asfaltta Türk Marşı yankılanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ