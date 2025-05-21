Bakan Fidan: Rusya-Ukrayna savaşında dönüm noktasındayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Buradaki konuşmasına, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini vurgulayarak başlayan Bakan Fidan, "Önemle takip ettiğimiz bir diğer konu olan Filistin'de sivil halka karşı açlığın silah olarak kullanılması ve Filistinlilerin tehcirle tehdit edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"İsrail kalıcı barış istemiyor"

Gazze'de ateşkesin ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde girişinin sağlanmasının son derece kritik bir noktaya ulaştığını belirten Fidan, İsrail'in Gazze'deki harekatını genişletmesinin, hiçbir şekilde tavrını değiştirmeyeceğini ve kalıcı barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Bölgesel barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atmasının önem taşıdığına dikkati çeken Bakan Fidan, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak başta sivillerin korunması olmak üzere bu konuda ortak bir tutum sergilememiz, uluslararası toplumun sesini de güçlendirecektir." dedi.

Bakan Fidan, şöyle devam etti;

Öte yandan İsrail'in Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik saldırılarının yarattığı risk de ortada. Suriye'de istikrara kavuşulması için önümüzde tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Suriye yönetiminin bölgesel ve uluslararası aktörlerle angajmanı ve yaptırımların kaldırılması yolunda ülkemizin de yoğun diplomatik girişimleri sonucunda somut neticeler aldık. Bu dönemde Suriye'nin Türk Devletler Teşkilatı üye ülkelerince desteklenmesi ayrı bir önem taşımaktadır.

"Tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi, yeni dönemin başlangıcı"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. Ülkemizin yoğun diplomasi girişimleriyle Rus ve Ukraynalı heyetleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya getirmemiz yeni dönemin penceresini aralamıştır. Bu vesileyle değerli dostum Peter'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hem NATO platformunda hem AB platformunda gerçekten çok destek verdi. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz.

Diğer taraftan, Türk dünyasının barış ve güvenliği açısından Afganistan'daki gelişmeler de özel bir önem taşımaktadır. Afganistan'daki zengin etnik yapı, özellikle Türk soylu toplulukların mevcudiyeti, TDT ile Afganistan arasında kültürel ve tarihi bir köprü oluşturmakta, işbirliği potansiyelimizi güçlendirmektedir. TDT bünyesinde kurulan Afganistan çalışma grubunun faaliyetlerini etkinleştirmek suretiyle ortak politikalar geliştirme irademizi pekiştirmeliyiz.