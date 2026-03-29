Gündem
TRT Haber 29.03.2026 10:36

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı toplantıya katılmak üzere gittiği İslamabad’da, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile görüştü.

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya geldi

Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak ve bölgedeki gelişmelere ilişkin düzenlenecek kritik toplantıya katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da.

Bakan Fidan, programı kapsamındaki ilk temasında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya geldi

Bölgesel gelişmeler masada

Bakan Fidan’ın, Pakistan ziyareti çerçevesinde bölgedeki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirileceği geniş katılımlı toplantıya iştirak etmesi bekleniyor. Toplantıda, bölgesel barışın korunması ve ülkeler arası koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımların müzakere edileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan’ın İslamabad’daki temasları kapsamında diğer katılımcı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bölgesel gelişmeler için dörtlü zirve

Bakan Fidan’ın İslamabad’daki temasları kapsamında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla geniş kapsamlı bir toplantı da düzenlenecek. Bugün akşamüstü gerçekleştirilmesi planlanan kritik toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud katılacak.

