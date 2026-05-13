Dünya
AA 13.05.2026 14:06

Dünya Kupası maçlarında ICE personeli görev alabilir

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkililerinden alınan bilgilere göre, önümüzdeki ay ABD'de başlayacak olan FIFA Dünya Kupası maçlarında, göçmenlik operasyonlarıyla bilinen Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE) personeli görevlendirilecek. I

Yetkililer, ICE personelinin Super Bowl ve Kentucky Derby gibi büyük spor organizasyonlarında olduğu gibi sadece çevre güvenliğinden sorumlu olacağını ifade etti.

Görev alacak memurların, seyirciler veya çalışanlar üzerinde herhangi bir göçmenlik statüsü denetimi yapmayacağı vurgulandı.

Bir DHS yetkilisi, "Ajanlarımız ve memurlarımız talep edildiğinde güvenlik sağlayacak ancak insanları göçmenlik durumuna göre taramayacak" açıklamasında bulundu.

Ziyaretçilere belge uyarısı

DHS sözcüsü, ABD'de yasal olarak bulunan uluslararası ziyaretçilerin endişe etmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

Ancak, seyahatlerin aksamaması adına ziyaretçilerin seyahat planlarını ve belgelerini önceden hazır bulundurmalarının önemine dikkat çekildi.

ICE personelinin maçlar sırasında tutuklama yapmasının açıkça yasaklanmadığı, kurum içinde bu yönde bir kısıtlama talimatı verilmediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Turnuva 11 Haziran'da başlıyor

48 takımın mücadele edeceği ve ABD, Kanada ile Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği tarihin en büyük Dünya Kupası, 11 Haziran'da Mexico City'deki açılış maçıyla başlayacak.

Turnuvanın finali ise 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Yüz binlerce futbolseverin takip etmesi beklenen turnuvada, ICE'ın varlığının bazı izleyiciler üzerinde çekince yaratabileceği ifade ediliyor.

