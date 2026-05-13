Dünya
CNN International 13.05.2026 14:01

Pentagon: İran savaşının maliyeti 29 milyar dolara yükseldi

Pentagon yetkilileri, İran ile devam eden çatışmaların ABD'ye olan maliyetinin bugüne kadar 29 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Pentagon: İran savaşının maliyeti 29 milyar dolara yükseldi

İran ile devam eden çatışmaların ABD'ye olan maliyeti 29 milyar dolara ulaştı

Bu rakam, Pentagon'un iki hafta önce Kongre'ye sunduğu 25 milyar dolarlık tahminin üzerine çıktı.

Harvard Kennedy School'dan uzmanlar ise nisan ayında yaptıkları değerlendirmede, çatışmanın ABD vergi mükelleflerine toplam maliyetinin 1 trilyon doları bulabileceğini ifade etti.

Trump ile Şi İran konusunu görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli lider Şi Cinping ile İran konusunu ele almak üzere Çin'e gidiyor. Trump, Pekin'de Şi ile kapsamlı bir görüşme yapacağını ancak Çin'in yardımına ihtiyaç duyulduğu fikrine katılmadığını belirtti.

Çin, uzun süredir İran'ın en yakın müttefikleri arasında yer alıyor ve İran petrolünün ana ithalatçısı konumunda bulunuyor.

Trump nükleer silahsızlanma vurgusu yaptı

Ekonomik yansımalara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, İran ile müzakereler sırasında önceliğinin nükleer silahlanmayı engellemek olduğunu kaydetti.

Trump, Amerikalıların mali durumundan ziyade tek bir konuya odaklandığını belirterek, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceğini vurguladı.  

