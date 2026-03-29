Gündem
TRT Haber 29.03.2026 10:36

Bakan Fidan, "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Bakan Fidan, "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı

Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak ve bölgedeki gelişmelere ilişkin düzenlenecek kritik toplantıya katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da.

Bakan Fidan, programı kapsamındaki ilk temasında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı

Bölgesel gelişmeler masada

Bakan Fidan’ın, Pakistan ziyareti çerçevesinde bölgedeki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirileceği geniş katılımlı toplantıya iştirak etmesi bekleniyor. Toplantıda, bölgesel barışın korunması ve ülkeler arası koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımların müzakere edileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan’ın İslamabad’daki temasları kapsamında diğer katılımcı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bölgesel gelişmeler için dörtlü zirve

Bakan Fidan, İslamabad’daki temasları kapsamında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla geniş kapsamlı bir toplantıya katıldı. Kritik toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud katılıyor.

Sıradaki Haber
Türkiye'nin küresel çevre hareketi: Sıfır Atık Projesi
SON HABERLER
15:26
DMM'den 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarına yalanlama
15:12
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
15:24
İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli
14:59
Bakan Çiftçi'den APP plaka açıklaması: Amacımız vatandaşa zorluk çıkarmak değil
15:13
ABD basını: İran'ın ABD üssüne saldırısında 15 asker yaralandı, yakıt ikmal uçakları ve bir AWACS hasar gördü
14:51
Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
