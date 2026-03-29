Bakan Fidan, "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı

Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak ve bölgedeki gelişmelere ilişkin düzenlenecek kritik toplantıya katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da.

Bakan Fidan, programı kapsamındaki ilk temasında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bir araya geldi.

Bölgesel gelişmeler masada

Bakan Fidan’ın, Pakistan ziyareti çerçevesinde bölgedeki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirileceği geniş katılımlı toplantıya iştirak etmesi bekleniyor. Toplantıda, bölgesel barışın korunması ve ülkeler arası koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımların müzakere edileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan’ın İslamabad’daki temasları kapsamında diğer katılımcı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bölgesel gelişmeler için dörtlü zirve

Bakan Fidan, İslamabad’daki temasları kapsamında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla geniş kapsamlı bir toplantıya katıldı. Kritik toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud katılıyor.