Hafif Sağanak Yağışlı 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.03.2026 07:09

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 30 Mart - 5 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde yağışlı bir hafta bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu için çığ, kıyı kesimler için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre hazırlanan hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni haftaya geniş çaplı bir yağış dalgasının etkisiyle girecek.

Yarın ülkenin büyük bölümünde yağış beklenirken, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülürken, bölge genelinde "çığ tehlikesi"ne karşı dikkatli olunması istendi.

Salı günü yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, yağışlı hava Karadeniz'in iç kesimleri Kıyı Ege'de etkisini sürdürmeye devam edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar yağışları yer yer devam edecek.

Hafta ortasında yeni yağış dalgası

Çarşamba günü Ege kıyıları ve Marmara'nın batısından itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapması bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar aralıklarla devam ederken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Perşembe ve cuma günlerinde yağışlı hava Türkiye’nin tamamına yakınında etkili olacak. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar görülürken, Doğu Anadolu’nun sarp ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi riskini koruyor.

Hafta sonu yağışla devam edecek

Hafta sonu da yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi, yurdun büyük bölümünde sağanak yağışların, yüksek kesimlerde ise kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların; Ankara'da 7 ile 16, İstanbul'da 14 ile 16, İzmir'de 16 ile 19, Antalya'da 20 ile 22, Erzurum'da ise 9 ile 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Anadolu'daki dik yamaçlarda çığ riski, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Milli yüzücülerden 9 madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:06
Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
06:49
Meteoroloji'den Akdeniz için "kuvvetli fırtına" uyarısı
06:34
Küresel enerji piyasaları dalgalı seyrini koruyor
06:29
Milli yüzücülerden 9 madalya
06:45
Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma açıldı
06:18
Türkiye'nin 5G yolculuğu 1 Nisan'da başlıyor
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: STRATCOM Zirvesi adil bir dünya için dönüm noktası olacak
İletişim Başkanı Duran: STRATCOM Zirvesi adil bir dünya için dönüm noktası olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ