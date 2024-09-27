Bakan Fidan: Netanyahu'nun fanatik hükümeti alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor

Bakan Hakan Fidan, New York'ta katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda hitap etti.

Geçen yılın Filistin'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle İslam dünyası için karanlık bir dönem olduğunu vurgulayan Fidan, "Netanyahu'nun fanatik hükümeti, kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak Filistinli kardeşlerimize karşı alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Fidan, İsrail'in saldırganlığını önce Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, şimdi de Lübnan'a genişlettiğini belirterek, "İsrail'in uluslararası hukuka tamamen aykırı olan soykırım politikalarına karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması zorunludur." diye konuştu.

Mayıs ayında Türkiye'nin İsrail'e tam ticari kısıtlamalar getirdiğini hatırlatan Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan davaya müdahil olma beyanını sunduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahil olmasının, İİT üye devletlerinin Filistin meselesinde adalet arayışına yönelik hukuki çabalarda ön saflarda yer almasını sağlayacağını, bu nedenle diğer ülkeleri de buna katılmaya şiddetle teşvik ettiklerini söyledi.

Nihai hedeflerinin "bölgesel barış ve güvenlik için iki devletli çözüm" olduğunu kaydeden Fidan, Filistin Devleti'nin tanınmasının bu amaç için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Fidan, "Filistin'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda üye devletler arasındaki yerini almış olmasından dolayı kutluyoruz. Ancak Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin daha fazla gecikmeden gerçekleşmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, New York'ta Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan konuşmasında, dünyada giderek artan hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobiye dikkati çekerek, bu eğilimlerin önlenmesi için uluslararası toplumun ortak duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, ayrıca İslamofobiyle mücadele konusunda BM Genel Kurulu'nda ve İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen kararlar ile Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Elçisi olarak atanması başta olmak üzere uluslararası planda atılan adımlara ve Türkiye'nin aktif rol aldığı çalışmalara değindi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, gelecek yıl 20. yıldönümü idrak edilecek olan Medeniyetler İttifakı'nın faaliyetlerine desteğinin altını çizdi.