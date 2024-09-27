Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.09.2024 21:58

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun BM Genel Kurulunda konuşmasına tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitabına tepki göstererek, "Bu düzmece şovlardan medet uman savaş suçluları hak ettikleri cezayı mutlaka alacaklar, sahte haritalarıyla birlikte tarihin çöplüğüne atılacaktır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun BM Genel Kurulunda konuşmasına tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işlediği savaş suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanan bir soykırım zanlısının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden, faili olduğu terör eylemlerinin propagandasını yapmasının, sadece BM'nin ve üye devletlerin değil tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirtti.

"Netanyahu ve çetesi bilsin ki masa başında çizilen hayali haritaların hiçbir önemi yok"

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"On binlerce sivili, kadın çocuk demeden katleden Netanyahu'nun, iftiralar ve hakikati de öldürmeye çalışan beyanlarla işledikleri suçları örtmek istemesi acınası bir beyhude çabadır. 150 devletin de tanıdığı şekliyle Filistin devletinin toprakları olan Batı Şeria ve Gazze'yi kendine aitmiş gibi gösteren sahte bir haritayı sunma hukuksuzluğunu ve arsızlığını sergileyen Netanyahu ve çetesi bilsin ki masa başında çizilen hayali haritaların hiçbir önemi yoktur.

Bu düzmece şovlardan medet uman savaş suçluları hak ettikleri cezayı mutlaka alacaklar, sahte haritalarıyla birlikte tarihin çöplüğüne atılacaktır. Milletimiz, insaf ve vicdan sahibi insanlarla birlikte Filistin tam manasıyla özgür olana kadar Filistin davasını desteklemeye devam edecektir."

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Netanyahu Numan Kurtulmuş TBMM
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerine 1 kuruş bile gitmemesini önemsiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:53
Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerine 1 kuruş bile gitmemesini önemsiyoruz
21:34
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkevi hakkındaki iddialara yanıt
21:16
Beyrut'a saldırının ardından Netanyahu, ABD'den İsrail'e erken dönüyor
21:04
İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırılarında 2 kişi öldü, 76 kişi yaralandı
21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih firkateynini selamladı
20:32
Beyrut'ta yaralılar için acil kan bağışı çağrısı
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih firkateynini selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih firkateynini selamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ