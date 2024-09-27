Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerine 1 kuruş bile gitmemesini önemsiyoruz

Bakan Ali Yerlikaya, Aydın programı kapsamında Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Aydın" toplantısına katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, kente ilişkin asayiş istatistikleri hakkında bilgi verdi.

Aydın'da 1 Ocak - 31 Ağustos 2024 arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen olay sayısının yüzde 11,2, mala karşı işlenen suçların ise yüzde 30,8 düştüğünü aktaran Yerlikaya, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının ülke ortalamalarının biraz altında kaldığını, önümüzdeki süreçte bunu ortalamaların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Aydın'da yılın 8 ayında ruhsatsız silahla ilgili 878 kişinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Her fırsatta söylüyoruz, Meclisimiz 1 Ekim'de göreve başladıktan sonra Genel Kurula, sayın milletvekillerimize İçişleri Bakanlığı olarak bir arzımız olacak. Ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili bir hazırlığımız var. Hep beraber, Meclisimizle beraber ne noktaya getireceğimizi göreceğiz." dedi.

Son 8 ayda kentte terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik 126 operasyonda 6 kişinin, FETÖ'ye yönelik 49 operasyonda da 24 kişinin tutuklandığını bildiren Yerlikaya, terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Terörün finansmanıyla ilgili 1 lira ile 1 milyon lira arasında hiçbir fark yok, mana olarak ikisi de bizim için önemli. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize pusu kuran terör örgütlerine 1 kuruş bile gitmemesini önemsiyoruz, gitmemesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmamakta kararlı olduklarını, 4 Haziran 2023'ten bu yana yapılan operasyonlarda ülke genelinde tutuklu sayısının 5900 seviyesine ulaştığını aktaran Yerlikaya, Aydın'da ise yıl başından beri 31 organizatörün cezaevine gönderildiğini dile getirdi.

Aydın'da deniz hududu bulunduğunu, burada emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve istihbarat birimlerinin göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik çalışma yürüttüğünü vurgulayan Yerlikaya, kentte 5 mobil göç aracının hizmet verdiğini belirtti.

Mobil göç noktası araçları uygulamasına 19 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'da başlandığını anımsatan Yerlikaya, "Türkiye'nin her yerinde 270 aracımız var ve bu araçlarla beraber bugüne kadar 1 milyon 578 bin yabancının kimlik sorgulaması yapıldı. Yaklaşık 139 bin düzensiz göçmen bu şekilde tespit edildi. Geri gönderme merkezlerine gönderildi. Bu kararlığımız hiç durmadan, duraksamadan devam edecek." diye konuştu.

Yerlikaya, jandarma ve emniyet teşkilatları için hizmete alınan yeni araçlardan 194'ünün Aydın'ın hizmetine sunulduğu bilgisini verdi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili ihale sürecinin devam ettiğini de belirten Yerlikaya, Valilik binası için mimari tasarımının ardından çalışmaların hızlanacağını, yatırım programına alınmasıyla ilgili süreci de takip edeceklerini söyledi.

Toplantıya Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da katıldı.

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından 24 Ocak 2001'de Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Sepetçi'nin ailesini ziyaret etti.