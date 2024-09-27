Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.09.2024 22:37

Dışişleri Almanya’da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Dışişleri Almanya’da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin basına yansıyan haberler hakkında paylaşım yaptı.

Sözcü Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Keçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 23 Eylül'de New York'ta yapılan görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti. 

İletişim Başkanlığı iddiaları yalandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yaptığı açıklamada, "Alman basınında yer alan, 'Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek' iddiası doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Almanya’da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddialarını yalanladı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Alman basınında yer alan, "Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek" iddiası doğru değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede iddia edildiği bir konu gündeme gelmemiştir.

Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

ETİKETLER
Almanya Dışişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun BM Genel Kurulunda konuşmasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:29
Bakan Fidan: Netanyahu'nun fanatik hükümeti alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor
23:19
Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali gelecek yıl 20 şehre taşınacak
23:11
ABD'li ünlü ekonomist Hanke'den Türkiye'ye övgü
22:26
Bakan Şimşek: Yakında Çin'i ziyaret edeceğim
22:20
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü
22:18
İran: İsrail'in Beyrut'a saldırısı Amerikan bombalarıyla işlenen savaş suçu
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih firkateynini selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih firkateynini selamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ