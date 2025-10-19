Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.10.2025 01:46

Bakan Fidan: KKTC’de düzenlenecek seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum

Bakan Fidan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC’deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan: KKTC’de düzenlenecek seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum.

Seçimlerin KKTC’deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz.

Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada’da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir"

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan KKTC
