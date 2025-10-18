Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
Gündem
AA 18.10.2025 22:06

Türkiye'nin 25 insani yardım tırı Gazze için Refah Sınır Kapısı'na hareket etti

Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"nden indirilen insani yardım malzemelerinin bir kısmını taşıyan 25 tır, Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Türkiye'nin 25 insani yardım tırı Gazze için Refah Sınır Kapısı'na hareket etti
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan ve 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle 14 Ekim'de Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemideki yaklaşık 900 tonluk yardım malzemesinin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki indirme çalışmaları devam ediyor.

İnsani yardım malzemelerinin yarısından fazlasının tırlara yüklendiği belirtiliyor. Malzemeler arasında bebek maması, "aç tüket" gıda ve konserve ürünleri yer alıyor.

Bu çerçevede 17. "İyilik Gemisi"nden indirilen insani yardım malzemelerinin bir kısmını taşıyan 25 tır, Gazze halkı için Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Türkiye'nin 25 insani yardım tırı Gazze için Refah Sınır Kapısı'na hareket etti

Tırları limandan AFAD yetkilileri uğurladı.

Yardım tırlarının limandan Refah Sınır Kapısı'na ulaşmasının yaklaşık 45 dakika sürdüğü ifade ediliyor. Kalan malzemelerin de sevki için çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. "İyilik Gemisi", El-Ariş Limanı'na ulaştı
Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. "İyilik Gemisi", El-Ariş Limanı'na ulaştı

