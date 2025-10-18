Çok Bulutlu 15ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 18.10.2025 20:42

İletişim Başkanı Duran'dan Özdemir Bayraktar'ı anma mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özdemir Bayraktar’ın 4'üncü vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

İletişim Başkanı Duran'dan Özdemir Bayraktar'ı anma mesajı

Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gökyüzüne uzanan bir hayalin gerçeğe dönüşmesine öncülük eden, kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yâd ediyorum" dedi.

Özdemir Bayraktar'ın Milli Teknoloji Hamlesine büyük katkı sağlayarak inancı, mücadelesi, adanmışlığı ve vatan sevgisi ile Türkiye’nin geleceğine ilham veren eşsiz bir iz bıraktığını belirten Duran, "Bu miras; semalarımızda süzülen her kanatta, gençlerimizin gözlerindeki her umutta yaşamaya devam ediyor. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

