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Gündem
AA 06.11.2023 19:24

Bakan Fidan Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bu akşam telefonda görüştü.

Bakan Fidan Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı mevkidaşına, Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak bir çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

Görüşmede Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Karadeniz Tahıl Koridorunun yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği öğrenildi.

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