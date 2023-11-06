Bakan Tekin UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Kasım'da ziyaret edeceği Fransa'nın başkenti Paris'teki UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılacak Tekin, konferans kapsamında "Genel Politika Görüşmeleri" oturumlarında, Türkiye adına ulusal beyanda bulunacak.

Konferansa katılan bazı ülkelerin eğitim bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunacak Tekin, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Yunus Demirer, OECD Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kerem Alkin ve UNESCO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Gülnur Aybet ile bir araya gelecek.