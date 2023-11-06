Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.11.2023 19:22

Bakan Tekin UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya gidecek.

Bakan Tekin UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Kasım'da ziyaret edeceği Fransa'nın başkenti Paris'teki UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılacak Tekin, konferans kapsamında "Genel Politika Görüşmeleri" oturumlarında, Türkiye adına ulusal beyanda bulunacak.

Konferansa katılan bazı ülkelerin eğitim bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunacak Tekin, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Yunus Demirer, OECD Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kerem Alkin ve UNESCO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Gülnur Aybet ile bir araya gelecek.

ETİKETLER
Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
CHP Kurultayı'nda PM ve YDK seçimi tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:52
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in arızası
19:39
Lübnan: İsrail'in çocukları ve sivilleri öldürmesi savaş suçudur
19:30
Lübnan'dan İsrail'e roketlerle saldırı düzenlendi
19:25
Bakan Fidan Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüştü
19:21
Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
19:05
Malatya'da 372 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
FOTO FOKUS
Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı
Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ