Bakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı'nı ağırladı

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Shakantu'yu Ankara'da ağırladı.

İki ülke arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" da imzalandı.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.