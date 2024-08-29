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Gündem
AA 29.08.2024 20:46

Bakan Fidan Brüksel'de

Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Bakan Fidan Brüksel'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki AB Konseyi'nde dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan Brüksel'de

Toplantı marjında Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

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