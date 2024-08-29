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Gündem
AA 29.08.2024 19:07

Keçeli: Türkiye ve Irak arasında terörle mücadelede ortak bir irade bulunmaktadır

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te yaşanan hadisenin aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyonun sağlandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Irak topraklarında terör örgütüyle mücadelesini, meşru müdafaa hakkı doğrultusunda sürdürdüğüne dikkat çekti.

Keçeli: Türkiye ve Irak arasında terörle mücadelede ortak bir irade bulunmaktadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kerkük'te yaşanan olayla ilgili Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından açıklama yapıldığını belirtti.

Sözcü Keçeli, "Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

 

Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu vurgulayan Keçeli, son dönemde terör örgütü PKK’nın Irak’ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos'ta Ankara’da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı"nın bu yaklaşımın ürünü olduğuna işaret etti.

Keçeli, "Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır." ifadesine yer verdi.

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