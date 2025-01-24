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Gündem
AA 24.01.2025 23:17

Bakan Ersoy'dan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de belirlendiği kaydedilen 8 eksikliğe ilişkin "Bolu Belediyesinin, otelin eksikleri düzelmediyse İl Özel İdareye veya bir üste Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ihbarda bulunması gerekiyor" dedi.

Bakan Ersoy'dan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
[Fotograf: AA]

CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Ersoy, yangın sonrasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, yetki tartışmalarına da değindi.

Bakan Ersoy, turizm merkezlerinin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ilan edildiğini ve bu bölgelerde imar planları ile kamu arazilerinin turizm amaçlı tahsis yetkisinin Bakanlığa verildiğini belirtti. Ancak ruhsat ve iskan yetkisinin il özel idarelerinde olduğunu vurguladı.

"Eksiklikler İl Özel İdaresi ya da Bakanlığa bildirilmeli"

Bolu Belediyesinin, Grand Kartal Otel'de yapılan denetimlerde tahliye çıkışları, yangın algılama sistemleri ve duman havalandırma gibi kritik alanlarda 8 eksiklik tespit ettiğini aktaran Ersoy, şu açıklamayı yaptı:

"Belediye, eksiklikleri tespit ettikten sonra düzeltme için süre tanımalı ve süre sonunda düzeltilmezse İl Özel İdaresini ya da Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirmeliydi. İl Özel İdaresi, gerekli uygunluklar sağlanmazsa ruhsatı iptal etme yetkisine sahiptir."

"Tüm yeterlilik belgeleri Bolu İtfaiyesi tarafından sağlandı"

Yangın yeterlilik belgelerinin yalnızca itfaiyeler tarafından verildiğini belirten Ersoy, Grand Kartal Otel'in tüm yeterlilik belgelerinin Bolu İtfaiyesi tarafından sağlandığını söyledi.

İtfaiyenin bu belgeleri verdikten sonra denetleme yetkisinin de bulunduğunu ekledi:

"Kurum talep ettiğinde denetim yapmak zorunda olan itfaiye, aynı zamanda istediği zaman da denetim yapma hakkına sahiptir" dedi.

Bakanlığın denetim alanı turizmle sınırlı

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimlerinin turizmle ilgili standartlar ve sınıflandırmalara odaklandığını belirtti.

Yangın yeterlilik, gıda güvenliği gibi teknik konuların ise il özel idarelerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakanlığın yangın denetimi yapacak teknik bir yeterliliği olmadığını, ancak işletmelerin duman dedektörlerine ilişkin gereklilikleri yerine getirmesini sağladıklarını belirtti.

Dava süreci ve mevzuat değişikliği gerekliliği

Bakan Ersoy, Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili dava sürecinin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sorumluların gerekli cezaları alması ve mevzuatta gerekirse değişiklik yapılması önemlidir" dedi.

Bu açıklamalar, yetki karmaşasına ve eksikliklerin giderilmesine yönelik dikkatleri bir kez daha otel yangınları konusuna çekti.

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