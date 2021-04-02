Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Elvan, büyükelçilere ekonomi reformlarını anlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı. Elvan, "Türkiye'nin ekonomi reformlarını hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız" dedi.
Bakan Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda büyükelçilere Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verdi.
Etiketler: Avrupa Birliği Ekonomik Düzenlemeler Lütfi Elvan Son Dakika
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